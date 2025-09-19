¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¡Ê61¡Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¼êºî¤êÊÛÅö¡É¤òÈäÏª
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¤Î¥â¥â¥³¡Ê61¡Ë¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿ÉÊ¿ôËÉÙ¤Ê¼êºî¤êÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥â¥â¥³¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¼êºî¤êÊÛÅö¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡Ëè½µ¿åÍËÆü¡¢À¸ÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥â¥³¡£¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤Ü¿åÍËÆü¤Ï¡¢Ä«¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥ÕÊÛÅöºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ«Áá¤¤¤Î¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤ª¤Ê¤«¤¬¤°¤¥¤°¤¥ÌÄ¤ë¤«¤é¤Í¡¼¡×¤È¡¢ÍÑ°Õ¤·¤¿¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¤ªÊÛÅö¤Î¿ô¡¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¤ÎÉÊ¿ôËÉÙ¼êºî¤êÊÛÅö
¡¡18Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¼êºî¤ê¥â¥â¥³ÊÛÅö¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÌîºÚ¤â¿§¡¹Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶Ì»Ò¾Æ¤¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤ª¤«¤º¤òÆþ¤ì¤¿¼êºî¤ê¤ÎÊÛÅö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë