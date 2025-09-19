¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÆ±¹ÔÈòÆñ¡¢Â¥¿Ê¤Ø¡¡´Ä¶¾Ê¡¢»Ø¿Ë²þÄê¤Ø¸¡Æ¤²ñ
¡¡ºÒ³²»þ¤ÎÈòÆñ½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÆ±¹ÔÈòÆñ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´Ä¶¾Ê¤¬¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÈòÆñ¹ÔÆ°¤ò¤Þ¤È¤á¤¿»Ø¿Ë¤ò¸«Ä¾¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬19Æü¡¢´Ä¶¾Ê¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï°ìÉô¤ÎÈòÆñ½ê¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤ÎÆ±¹ÔÈòÆñ¤òµñÈÝ¤¹¤ë»öÎã¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£²ÝÂê¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢10·î¤Ë¤âÍ¼±¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¸¡Æ¤²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ËÜÇ¯ÅÙÆâ¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç»ô¤¤¼ç¤È¤Ï¤°¤ì¤¿¥Ú¥Ã¥È¤¬Â¿¤¯È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢´Ä¶¾Ê¤Ï13Ç¯¤Ë¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÈòÆñ¹ÔÆ°¤ò¤Þ¤È¤á¤¿»Ø¿Ë¤òºöÄê¡£·§ËÜÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ18Ç¯¤Ë²þÄû¤·¤¿¡£»Ø¿Ë¤Ç¤Ï¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÆ±¹ÔÈòÆñ¼Ô¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£