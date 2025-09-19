¤â¤¦¤¤¤ë¡ªÂçÃ«æÆÊ¿¡¢ÇúÂ®¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤Î½Ö´Ö¡ÖÂÂ®¤Ãw¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ä¡×¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¡Ä¥Õ¥¡¥ó¶ÃØ³¤Î·ãÁö¥·¡¼¥ó
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡¼1¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê9·î18Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢¡ÈÇúÂ®¡É¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¤Î½Ö´Ö
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£6²ó¤Ë¸«¤»¤¿°µ´¬¤Î¡ÈÇúÂ®¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡É¤¬µå¾ì¤È¥Õ¥¡¥ó¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó1»à°ìÎÝ¡£ÂçÃ«¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀèÈ¯¥¦¥§¥Ö¤Î½éµå¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢±Ô¤¤ÂÇµå¤Ï¥é¥¤¥È¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥´¥í¤Ç¤ÏÁê¼êÊá¼ê¤¬¥¨¥é¡¼¤Î´Ö¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤â1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡£ÆóÍ·´Ö¤òÇË¤ë¥»¥ó¥¿¡¼Á°¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢ÆóÎÝÁö¼Ô¤ÎÂçÃ«¤ÏÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥Û¡¼¥à¤ØÆÍ¿Ê¡£¤Û¤È¤ó¤É°ì½Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤ò¶î¤±È´¤±¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐËÜÎÝ¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÂçÃ«¤Ïº£µ¨138ÆÀÅÀÌÜ¡£¥á¥¸¥ã¡¼Á´ÂÎ¤ÎÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¤·¡¢2°Ì¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤Ë11ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÁöÎÝÌÌ¤Ç¤â°Û¼¡¸µ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤â¤³¤Î·ãÁö¤Ö¤ê¤ËÈ¿±þ¡£¡ÖÂçÃ«Â®¤¤£÷¡×¡ÖÂÂ®¤Ãw¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ä¡×¡ÖÂçÃ«¤ÎÆÀÅÀÎÏ¡×¡ÖËèÆüÆÀÅÀ¤·¤Æ¤ë¤Ê¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡ÇúÂ®¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë»Ñ¤³¤½¡¢ÂçÃ«¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ãÁö¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÇ®¶¸¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÂçÃ«¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë¸÷·Ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë