¶â»ÒÈ»Ìé¤¬¥®¥Í¥¹µÏ¿¤Î¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ÉñÂæ¤ËÄ©Àï¡Ö¶ÛÇ÷¤·¤¿¶õµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¡×
ÇÐÍ¥¶â»ÒÈ»Ìé¡Ê25¡Ë¤¬19Æü¡¢Åìµþ¡¦ÇîÉÊ´Û·à¾ì¤Ç¼ç±éÉñÂæ¡¢¥Î¥µ¥«¥é¥Ü¡ÖTHE MOUSETRAP¡×¡Ê19¡Á28Æü¡¢Æ±½ê¡Ë¤Î¥²¥Í¥×¥í¼èºà²ñ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
1952Ç¯¤Î½é±é¤«¤é70Ç¯°Ê¾å¤â¾å±é¤µ¤ìÂ³¤±¡¢ÄÌ»»¸ø±é²ó¿ô3Ëü²óÄ¶¤Ç¥®¥Í¥¹µÏ¿¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Î½÷²¦¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¤Î·æºîµº¶Ê¡£¿áÀã¤ÇÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿»³Áñ¤Çµ¯¤¤¿»¦¿Í»ö·ï¤È¿Í´ÖÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡£
¥È¥í¥Ã¥¿¡¼·º»öÌò¤Î¶â»Ò¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¤ÎÊª¸ì¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ë¥È¥í¥Ã¥¿¡¼·º»ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥È¥í¥Ã¥¿¡¼·º»ö¤Ï¤Ê¤¼ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿»³Áñ¤ËÍè¤¿¤Î¤«¡£Êª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅÐ¾ì¿ÍÊªÁ´°÷¤¬ÍÆµ¿¼Ô¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡£³Ú¤·¤ß¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤¹¤´¤¯Í°ÕµÁ¤Ê·Î¸Å´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¶ÛÇ÷¤·¤¿¶õµ¤¤¬¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤ÇÎ×¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¶¦±é¤Ï¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄÀ±ÁÈ¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Î¹È¤æ¤º¤ë¡¢Æ±¤¸¤¯¸µÀ±ÁÈÃËÌò¥¹¥¿¡¼¤ÎÅ·²Ú¤¨¤Þ¤é¡¢¼ÂÎÏÇÉ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¹È¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÌá¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÃËÌò¤Î»Ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃËÌò¤È¤Ï°ã¤¦¡¢ÃËÁõ¤·¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤ò³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¡£ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â°ì½ï¤Ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£