¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¡¡È¿·â¤Î12¹æ¥½¥í¡Ö¼¡¤âÂÇ¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡µð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£¹Æü¤Î¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¡Ö£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£²²ó¤Ë£±£²¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ç¤Î¼çË¤¤Ï·òºß¤À¡££²²óÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿²¬ËÜ¤Ï¡¢Áê¼êÀèÈ¯¡¦ÂçÀ¥ÎÉ¤Î£¶ÅêÌÜ¡¢£±£³£¸¥¥í¤ÎÄã¤á¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂÎÀ©¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¤â¤¦¤Þ¤¯Âª¤¨¡¢º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ£²£µ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò£±¼þ¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤ë¤È£Ç¥Ê¥¤¥ó¤é¤«¤é¼ê¹Ó¤¤½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡ÖÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼¡¤âÂÇ¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÆó»à¤«¤é¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤È±ºÅÄ¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÈÆ±ÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤ë¤â¡¢ºÇ½ªÂÇ¼Ô¡¦»³ºê¤¬»°Èô¤ËÅÝ¤ì¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£