¡Ú¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼ÍÜÀ®½ê¡¦½¤Î»µÇ°¶¥Áö¡ÛÎëÌÚÍ¥ÅÐ¡¡¥Á¥ã¥ó¥×·èÄêÀï£²Ãå¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àá¤«¤éÃå¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡×
¡¡Ê¡²¬¸©ÌøÀî»Ô¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼ÍÜÀ®½ê¤Ç¡ÖÂè£±£³£·´üÁª¼êÍÜÀ®·±Îý½¤Î»µÇ°¶¥Áö¡×¤¬£±£¹Æü¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚÍºÅÐ¡Ê£±£¹¡á°¦ÃÎ¡Ë¤Ï¡ÖÍÜÀ®½ê¥Á¥ã¥ó¥×·èÄêÀï¡×¤Ç£²¥³¡¼¥¹¤«¤é£²Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï£±£±·î£±£±Æü¡Á£±£¶Æü¤Î¤È¤³¤Ê¤á¡£ÍÜÀ®½ê¥Á¥ã¥ó¥×¤ÎÆ£ÅÄ¹¯À¸¤ÈÆ±¤¸¤¢¤Ã¤»¤ó¡£¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Àá¤«¤éÃå¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡££²¿Í¤Ç¤¤¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£