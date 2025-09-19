LiSA¡Ö´ôÉì¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼ÀèÇÚ¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³« ¥é¥¤¥Ö¸«³Ø¤Ç¡Ö¤Ò¤É¤¯¸å°ä¾É¤Ë¤ª¤«¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡Û²Î¼ê¤ÎLiSA¤¬9·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡Ö´ôÉì¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼ÀèÇÚ¡×¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛLiSA¤¬ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¹õÌ´¡¦À¶½Õ¤È¤ÎµÇ°¼Ì¿¿
´ôÉì¸©½Ð¿È¤ÎLiSA¤Ï¡Ö´ôÉì¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼ÀèÇÚ¡¢¹õÌ´¤µ¤ó¤ÎZepp Tour¡ØCORKSCREW 2025¡Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤Ò¤É¤¯¸å°ä¾É¤Ë¤ª¤«¤µ¤ì¤Æ¤ë¡£¹õÌ´¤µ¤ó¡¢¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¡£´ôÉì¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÂç¥¹¥¿¡¼¤ò»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡Ä¡ª¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÂÎ´¶¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¡Å¡ªºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤È¤¤Ã¤ÆºÇ¹â¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ºÇ¶¯¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±¶¿½Ð¿È¤Î2¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¹õÌ´¤Î¥é¥¤¥Ö¡ØCORKSCREW 2025¡Ù¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤Þ¤¿¡ÖÀ¶½Õ¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ë¤ª¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡Ä¡ªÊõ¡Ä¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ëÀ¶½Õ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¡¼Æ±»Î¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤â´ôÉì¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¿ä¤·¤È¿ä¤·¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤Î¿À¡×¡ÖºÇ¹â¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛLiSA¤¬ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¹õÌ´¡¦À¶½Õ¤È¤ÎµÇ°¼Ì¿¿
¢¡LiSA¡¢À¶½Õ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
´ôÉì¸©½Ð¿È¤ÎLiSA¤Ï¡Ö´ôÉì¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼ÀèÇÚ¡¢¹õÌ´¤µ¤ó¤ÎZepp Tour¡ØCORKSCREW 2025¡Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤Ò¤É¤¯¸å°ä¾É¤Ë¤ª¤«¤µ¤ì¤Æ¤ë¡£¹õÌ´¤µ¤ó¡¢¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¡£´ôÉì¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÂç¥¹¥¿¡¼¤ò»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡Ä¡ª¡ª¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÂÎ´¶¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¡Å¡ªºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤È¤¤Ã¤ÆºÇ¹â¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ºÇ¶¯¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ±¶¿½Ð¿È¤Î2¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¹õÌ´¤Î¥é¥¤¥Ö¡ØCORKSCREW 2025¡Ù¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤Þ¤¿¡ÖÀ¶½Õ¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ë¤ª¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡Ä¡ªÊõ¡Ä¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ëÀ¶½Õ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡LiSA¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¡¼Æ±»Î¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤â´ôÉì¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¿ä¤·¤È¿ä¤·¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤Î¿À¡×¡ÖºÇ¹â¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û