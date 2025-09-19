¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥º·¯¡×¤¬ÃÂÀ¸¡ªPropTech Japan
PropTech Japan¤Ï¡¢Æ±¼Ò½é¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥º·¯¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¡ÖRentEase(¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥º)¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¡È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò²Ã¤¨¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤Î¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÂ¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄAww¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
