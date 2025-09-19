Ãæ°æµ®°ì¤µ¤ó¡¢¾¯Ç¯´ü¤ËÆ´¤ì¤¿±ØÄ¹Ìò¤ËÄ©Àï¡ª»°´ð¾¦»ö TVCM¡Øµ¢¶¿¡ÙÊÓ¡Ø½ÐÈ¯¡ÙÊÓ
»°´ð¾¦»ö¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃæ°æµ®°ì¤µ¤ó¤ÈÂíËÜÈþ¿¥¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿±ÉÍÜÊä½õ¿©ÉÊ¡¦¥ß¥¥×¥ë¡¼¥ó¤Î¿·¤·¤¤TVCM¡Øµ¢¶¿¡ÙÊÓ¤È¡Ø½ÐÈ¯¡ÙÊÓ¤ÎÊü±Ç¤ò9·î22Æü(·î)¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
»°´ð¾¦»ö¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃæ°æµ®°ì¤µ¤ó¤ÈÂíËÜÈþ¿¥¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿±ÉÍÜÊä½õ¿©ÉÊ¡¦¥ß¥¥×¥ë¡¼¥ó¤Î¿·¤·¤¤TVCM¡Øµ¢¶¿¡ÙÊÓ¤È¡Ø½ÐÈ¯¡ÙÊÓ¤ÎÊü±Ç¤ò9·î22Æü(·î)¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç³«»Ï¡£
ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¼«Á³Ë¤«¤Ê¹Ù³°¤Î±Ø¡£
Ãæ°æ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ø¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¡¹¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Îó¼Ö¤Î°ÂÁ´¤Ê±¿¹Ô¤ò³ÎÇ§¤·¡¢À¿¼Â¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë±ØÄ¹¤µ¤ó¡£
¡Øµ¢¶¿¡ÙÊÓ¤«¤é¡Ø½ÐÈ¯¡ÙÊÓ¤Ø¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Øµ¢¶¿¡ÙÊÓ¤Ç¤Ï¡¢¸Î¶¿¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ÂíËÜ¤µ¤ó¤Ë¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é´éÆëÀ÷¤ß¤Î±ØÄ¹¤µ¤ó(Ãæ°æ¤µ¤ó)¤¬¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤È¾Ð´é¤ÇÍ¥¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡Ø½ÐÈ¯¡ÙÊÓ¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÎ¹Î©¤ÄÂíËÜ¤µ¤ó¤Ø¥ß¥¥×¥ë¡¼¥ó¤ò¼êÅÏ¤·¸«Á÷¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ°æ¤µ¤ó¤Î¡Ö(¤³¤Î±Ø¤Ï)¤¤¤Ä¤Ç¤â·¯¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÂíËÜ¤µ¤ó¤â´é¤¬¤Û¤³¤í¤Ó¤Þ¤¹¡£
ËèÆüÆ±¤¸¤Ë¸«¤¨¤ë¤½¤Î¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¤Æü¡¹¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÁ°¸åÊÓ¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¡£
¿Í¤ò·Ò¤°¡£
»þ¤ò·Ò¤°¡£
¡½¡½1972Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ß¥¥×¥ë¡¼¥ó¡£
¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¸Î¶¿¡£
¤É¤Á¤é¤Ë¤â¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤°Â¿´´¶¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ãCM ³µÍ×¡ä
¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡§ ¡Øµ¢¶¿¡ÙÊÓ(15ÉÃ)¡Ø½ÐÈ¯¡ÙÊÓ(15ÉÃ)
½Ð±é¡¡¡¡¡¡¡§ Ãæ°æµ®°ì¡¢ÂíËÜÈþ¿¥
ÊüÁ÷³«»ÏÆü¡§ 2025Ç¯9·î22Æü(·î)
Êü±Ç¥¨¥ê¥¢¡§ Á´¹ñ
¡ÚTVCM¡¡»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Û
¥ß¥¥×¥ë¡¼¥ó¤ÎCM¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ°æ¤µ¤ó¤ÈÂíËÜ¤µ¤ó¡£
2025Ç¯¤Ç8²óÌÜ¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏÀÄ¶õ¤Î¤â¤È¡¢²û¤«¤·¤µÉº¤¦¤Î¤É¤«¤Ê·Ê¿§¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£
±ØÄ¹Ìò¤ËÄ©Àï¤·¤¿Ãæ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢»£±Æ¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ¤Âå¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤Ï³§¡¢·ôÇäµ¡¤¬ÉáµÚ¤·¤¿º£¤È°ã¤Ã¤Æ¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°¡×¤ÇÀÚÉä¤ò¤â¤®¤ë±ØÄ¹¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¤Û¤Î¤«¤ÊÆ´¤ì¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¶»¤ÎÆâ¤ò¥Ý¥í¥ê¡£
ÂíËÜ¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤Î»£±ÆÃÏ¤¬ÃÏ¸µ¡¦Ä»¼è¸©¤ÈÊ·°Ïµ¤¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇËÜÅö¤Ëµ¢¶¿¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¸Î¶¿¤Ø¤Î»×¤¤¤ä·ò¹¯¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢CM¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤ê¤¤é¤Ê¤¤¡¢¤ªÆó¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤â¤¼¤Ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãæ°æµ®°ì¤µ¤ó
ÂíËÜÈþ¿¥¤µ¤ó
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¥ß¥¥×¥ë¡¼¥ó¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢»º¤Î´¥Áç¥×¥ë¡¼¥ó¤«¤é¥¨¥¥¹Ê¬¤òÃê½Ð¤·¤¿±ÉÍÜÊä½õ¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¸½Âå¿Í¤ËÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¤ò´Þ¤à¥ß¥¥×¥ë¡¼¥ó¤Ï¡¢·ò¤ä¤«¤Ê¿©À¸³è¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ÎÂÀÍÛ¤ÈË¤«¤ÊÂçÃÏ¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿¥×¥ë¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥«¥ê¥¦¥à¡¦¥«¥í¥Æ¥ó¡¦Å´¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥¸¥å¡¼¥¹¤ä¤ªÎÁÍý¤ÎºàÎÁ¤È¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¿§¡¹¤Ê¿©¤ÙÊý¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£À½ÉÊ¾ðÊó
¥ß¥¥×¥ë¡¼¥ó ¥¨¥¥¹¥È¥é¥¯¥È
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§280g¡¡É¸½à¾®Çä²Á³Ê¡§2,160±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨(À½ÉÊ55g¤¢¤¿¤ê)
Ç®ÎÌ 150kcal
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á 1.2g
»é¼Á 0g
Ãº¿å²½Êª 36g
¿©±öÁêÅöÎÌ 0.01g
¥«¥ê¥¦¥à 510mg
¡¦¸¶ºàÎÁÌ¾¡§´¥Áç²Ì¼Â¥×¥ë¡¼¥ó(¥×¥ë¡¼¥ó(¥¢¥á¥ê¥«))
¢¨Ãå¿§ÎÁ¡¦ÊÝÂ¸ÎÁ¤Ï»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó
¡¦´ÞÍÀ®Ê¬¡§¥«¥ê¥¦¥à¡¢¥«¥í¥Æ¥ó¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB1¡¦B2¡¦B6¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¡¢¥Ñ¥ó¥È¥Æ¥ó»À¡¢¥«¥ë¥·¥¦¥à¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¢Å´
¡¦¾¤¤·¾å¤¬¤êÎÌ¡§1Æü¤Ë¾®¤µ¤¸8ÇÕ(Ìó55g)¤òÌÜ°Â¤Ë¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¯¤À¤µ¤¤
À½ÉÊ²èÁü
»°´ð¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥ß¥¥×¥ë¡¼¥ó¥¨¥¥¹¥È¥é¥¯¥È¤Ï¡¢±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½(JAXA)¤Ë±§ÃèÆüËÜ¿©¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÄ¹´üÂÚºß¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î·È¹ÔÉÊ¤È¤·¤ÆÅÙ¡¹¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
