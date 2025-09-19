¥¸¥§¥·¥«¡¦¥¢¥ë¥Ð¤¬11ºÐÇ¯²¼Îø¿Í¥À¥Ë¡¼¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¤ÈÏ©¾å¥¥¹
¡¡MailOnline¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î18ÆüÄ«¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î³¹Ãæ¤Ç¥¥¹¤ò¤¹¤ë¥¸¥§¥·¥«¤È¥À¥Ë¡¼¤Î»Ñ¤¬¼Ì¿¿¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤À¡£¥¸¥§¥·¥«¤Ï¡¢Çò¤¤¥¯¥í¥Ã¥×¥É¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥Ü¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥°¥ì¡¼¤Î¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£°ìÊý¥À¥Ë¡¼¤Ï¥Í¥¤¥Ó¡¼¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤Ë¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Á¥Î¥Ñ¥ó¤È¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò¥³¡¼¥Ç¡£»æ¥³¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä¥¸¥§¥·¥«¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Á¡¢2¿ÍÃçÎÉ¤¯´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÁ°Æü17Æü¤Ï¡¢¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡§¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡¦¥Ë¥å¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤ä¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þ¡¼¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥À¥Ë¡¼¤Î33²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìë¤Ë2¿Í¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¸¥§¥·¥«¤Ïº£Ç¯1·î¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤¿·ëº§16Ç¯¤ÎÉ×¥¥ã¥Ã¥·¥å¡¦¥¦¥©¥ì¥ó¤ÈÇË¶É¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£7·î¤Ë¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¹âµé¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¥«¥ó¥¯¥ó¤«¤éÈô¹Ôµ¡¤Çµ¢¤ë¤È¤³¤í¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¡¢¥À¥Ë¡¼¤È¤Î¸òºÝ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£2¿Í¤ÏÅÙ¡¹¥Ç¡¼¥È¤òÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ºÇ¶á¤âÂ·¤Ã¤Æ¥Æ¥Ë¥¹¤ÎUS¥ª¡¼¥×¥ó¤ò´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢½çÄ´¸òºÝ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
