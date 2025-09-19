ÆüËÜ°ì¶¯¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢²ÆµÙ¤ß¤Î¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¥Þ¥ÂÅ·»È¡×¡Ö°î¤ì½Ð¤ë¡¢Èþ¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎËÙ¹¾À»²Æ¤¬¡¢19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î»äÉþ»Ñ¤ËÀä»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÀ¶Á¿¤Ç¥¥å¡¼¥È¤ÊËÙ¹¾À»²Æ¥¢¥Ê¡Ê¤Û¤«2Ëç¡Ë
¡¡¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¤Î´¤³ä¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÙ¹¾¥¢¥Ê¤Ï¡ÖËÍ¤Î¤Ê¤Ä¤ä¤¹¤ß¡£¡¡¡÷willfully¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¤³¤Î²Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¡Bag¤âWILLFULLY¤Ç¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ë¤Î¤ÇÎ¹¹Ô¤Î»þ¤âÉáÃÊ»È¤¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢»äÉþ¤Î²ÆµÙ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÅ»¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÇÀ¶Á¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¥Þ¥ÂÅ·»È¡×¡Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£ËÙ¹¾ À»²Æ¡Ê¤Û¤ê¤¨ ¤ß¤Ê¡Ë
1993Ç¯7·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¡£¡ÖÆüËÜ°ì¡¢¶¯¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õ¼ê¹õÂÓ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î´¤³ä¤êÆ°²è¤Ï¡¢30Ëü°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤òµÏ¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖËÙ¹¾À»²Æ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mina_horie¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÀ¶Á¿¤Ç¥¥å¡¼¥È¤ÊËÙ¹¾À»²Æ¥¢¥Ê¡Ê¤Û¤«2Ëç¡Ë
¡¡¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¤Î´¤³ä¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÙ¹¾¥¢¥Ê¤Ï¡ÖËÍ¤Î¤Ê¤Ä¤ä¤¹¤ß¡£¡¡¡÷willfully¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡¢¤³¤Î²Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¡Bag¤âWILLFULLY¤Ç¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ë¤Î¤ÇÎ¹¹Ô¤Î»þ¤âÉáÃÊ»È¤¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢»äÉþ¤Î²ÆµÙ¤ß¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÅ»¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÇÀ¶Á¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËÙ¹¾ À»²Æ¡Ê¤Û¤ê¤¨ ¤ß¤Ê¡Ë
1993Ç¯7·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¡£¡ÖÆüËÜ°ì¡¢¶¯¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õ¼ê¹õÂÓ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥¤¥Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î´¤³ä¤êÆ°²è¤Ï¡¢30Ëü°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤òµÏ¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖËÙ¹¾À»²Æ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mina_horie¡Ë