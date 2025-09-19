¼ÂºÝ¤Ë¡È¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤Æ¡¦ÂÎ´¶¡É¤Ç¤¤ë¡ªRATEL WORKS ¡ØREALIZATION(¥ê¥¢¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó)¡Ù in FUKUOKA
´Ý¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRATEL WORKS(¥é¡¼¥Æ¥ë¥ï¡¼¥¯¥¹)¡×¤Ï¡¢Ã±ÆÈÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØREALIZATION(¥ê¥¢¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó)¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯9·î27Æü(ÅÚ)¡Á28Æü(Æü)¤ËÊ¡²¬¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥·¥Æ¥£¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë¤Æ½é³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
RATEL WORKS ¡ØREALIZATION(¥ê¥¢¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó)¡Ù in FUKUOKA
ÆüÄø¡¡¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯9·î27Æü(ÅÚ)10:00¡Á17:00
2025Ç¯9·î28Æü(Æü)10:00¡Á16:00
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§ Ê¡²¬¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥·¥Æ¥£¥Õ¥©¡¼¥é¥à
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©813-0017¡¡Ê¡²¬»ÔÅì¶è¹áÄÇ¾ÈÍÕ6ÃúÌÜ6ÈÖ6¹æ
Æþ¾ìÎÁ¡¡¡¡¡§ ÌµÎÁ
¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼¡§ ²ÄÇ½(¥Ú¥Ã¥È¥¥ã¥ê¡¼É¬¿Ü)
´Ý¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRATEL WORKS(¥é¡¼¥Æ¥ë¥ï¡¼¥¯¥¹)¡×¤Ï¡¢Ã±ÆÈÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØREALIZATION(¥ê¥¢¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó)¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯9·î27Æü(ÅÚ)¡Á28Æü(Æü)¤ËÊ¡²¬¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥·¥Æ¥£¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë¤Æ½é³«ºÅ¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢Âçºå¡¦Åìµþ¡¦»¥ËÚ¤Ç³«ºÅ¤·Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¤¿¡ØREALIZATION¡Ù¤ÎÊ¡²¬½é¾åÎ¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëRATEL WORKS¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡È¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤Æ¡¦ÂÎ´¶¡É¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê2Æü´Ö¤òÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ²ñ¾ì¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡¦ºÇ¿·¥â¥Ç¥ëÅ¸¼¨
º£¸åÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¿·À½ÉÊ¤âÀè¹Ô¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¥Ã¥º¥¹¥Ú¡¼¥¹(BODEN¥Æ¥ó¥ÈÀß±Ä)
¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¡£
¥¥Ã¥º¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÊBODEN¥Æ¥ó¥ÈÀß±Ä¡Ë
¡¦¹ë²Ú·ÊÉÊ¥¬¥é¥¬¥éÃêÁª²ñ(1,800ËÜ)
¥Æ¥ó¥È¤Ê¤É¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë³°¤ì¤Ê¤·ÃêÁª¡£
¹ë²Ú·ÊÉÊ¥¬¥é¥¬¥éÃêÁª²ñ¡Ê1,800ËÜ¡Ë
¡¦¹ØÆþÆÃÅµ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡×
2,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤ÇÁ´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¹ØÆþÆÃÅµ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥³¥Ã¥·¥å¡×
¡¦KIDS¥¯¥¤¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
Àµ²ò¼Ô¤Ë¤Ï¡ÖKIDS¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥«¡¼¥É¡õÀìÍÑ¥±¡¼¥¹¡×¤ò¿ÊÄè¡£
KIDS¥¯¥¤¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¡¦SNSÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
²ñ¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¡Ö#RATELWORKS¡×¡Ö#REALIZATION¡×¤ÈÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥é¥Ó¥Ê¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡¦BÉÊÈÎÇä(¿ôÎÌ¸ÂÄê)
¿Íµ¤À½ÉÊ¤ÎBÉÊ¤òÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¡£
¢¨Î¾ÆüÍ½Äê¡¢´°Çä¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡£
BÉÊÈÎÇä¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¼ÂºÝ¤Ë¡È¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤Æ¡¦ÂÎ´¶¡É¤Ç¤¤ë¡ªRATEL WORKS ¡ØREALIZATION(¥ê¥¢¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó)¡Ù in FUKUOKA appeared first on Dtimes.