¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶â»ÒÈ»Ìé¤¬£±£¹Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±éÉñÂæ¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Í£Ï£Õ£Ó£Å£Ô£Ò£Á£Ð¡×¡Ê£±£¹Æü¤«¤éÅìµþ¡¦ÇîÉÊ´Û·à¾ì¡Ë¤Î¥²¥Í¥×¥í¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºî²È¤Î¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£»á¤ÎÆ±Ì¾µº¶Ê¤¬¸¶ºî¡££±£¹£µ£²Ç¯¤Î½é±é¤«¤é£·£°Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾å±é¤µ¤ì¡¢ÄÌ»»¸ø±é²ó¿ô¤Ï£³Ëü²óÄ¶¡£¥®¥Í¥¹µÏ¿¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉñÂæ¤Ï¿áÀã¤ÇÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿»³Áñ¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊªÁ´°÷¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤Î»¦¿Í»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºîÃæ¤Ç¥È¥í¥Ã¥¿¡¼·º»öÌò¤ò±é¤¸¤ë¶â»Ò¤Ï¡Ö·º»ö¤¬¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤Ï¸«½ê¤À¤È»×¤¦¡£Êª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¸«½ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ÇÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢³Ú¤·¤ß¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤òÀèÇÚÊý¡¢¡Ê±é½Ð²È¤Î¡ËÌîºä¡Ê¼Â¡Ë¤µ¤ó¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Í°ÕµÁ¤Ê·Î¸Å´ü´Ö¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£¡Ö¥í¥ó¥°¥é¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¤ò¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÛÇ÷¤·¤¿¶õµ¤¤¬¤ªµÒÍÍ¤ËÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤ÇÎ×¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£