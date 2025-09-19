XG¡¢¿·¶Ê¡ÖGALA¡×ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¸ÄÀÂçÇúÈ¯¤Î¶¯Îõ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õMV¤ò¸ø³«
¡¡HIPHOP¡¿R&B¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦XG¤¬¡¢¤¤ç¤¦19Æü¤Ë¿·¶Ê¡ÖGALA¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Æ±¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸ÄÀÂçÇúÈ¯¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¡õ¶¯Îõ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë XG¿·¶Ê¡ÖGALA¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡¡ÖGALA¡×¤Ï¡¢Ì¤Íè´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÁ¯Îõ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¥Ï¥¤¥¨¥Ê¥¸¡¼¤Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£¸ÄÀÅª¤Ê¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤Î²»¿§¤È¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê¥Ó¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢XG¤Î´¶À¤Ç¸ÇÄê´ÑÇ°¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£±§Ãè¤«¤é¹ß¤êÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥é¥Ã¥×¡¢¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤Î¥Õ¥í¥¦¡¢¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ë¥Ï¥¦¥¹¥ê¥º¥à¡¢±Ç²èÅª¤Ê±é½Ð¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢XGÆÈ¼«¤Î¥·¥ç¡¼¡ÈX GALA¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤µ¤»¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØMET GALA¡Ù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¥¹¥ê¡¼¥×¥«¥×¥»¥ë¤«¤éÌÜ³Ð¤á¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÃÏµå¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¡¢¼çÌò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£±ÇÁüÆâ¤Ç¤Ï¡¢XG¤¬¡ÈXGALA SHOW¡É¤òÅ¸³«¤·¡¢¡ØMET GALA¡Ù¤Î²ñ¾ì¤ò¼«¤é¤ÎÉñÂæ¤Ø¤ÈºÆ¹½ÃÛ¡£Ä¶¸½¼ÂÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ä±é½Ð¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤¬Í»¹ç¤·¡¢¸½¼Â¤ÈÈó¸½¼Â¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¤¬¸òº¹¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¸ø³«¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆºÇ¿·¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖGALA¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎMAYA¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢TikTok¤Î¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢XG¤Î³Ú¶Ê¾ðÊó¤ò¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¡ÖSong Card¡×µ¡Ç½¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£TikTok¤Ç¡ÖXG¡×¤È¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¿·¶Ê¡ÖGALA¡×¤Î¾ðÊó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡XG¤Ïº£¸å¡¢¡ØCHINA FESTIVAL TOUR¡Ù¤È¤·¤Æ10·î2Æü¡ØMDSK MUSIC FESTIVAL¡Ù¡ÊËÌµþ¡Ë¡¢10·î4Æü¡ØSTRAWBERRY MUSIC FESTIVAL¡Ù¡Ê¹½£¡Ë¡¢10·î7Æü¡ØLUZHOU GALAXY LEFT BANK MUSIC FESTIVAL¡Ù¡ÊßÎ½£¡Ë¤Î3¤Ä¤Î¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤òÍ½Äê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢10·î11Æü¡¢12Æü¤Ë¤Ïºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥§¥¹¡ØCoca-Cola X Fes 2025¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
