¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¤¬½Ð±é¤¹¤ë23ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø²«¶â¤Î¥ï¥ó¥¹¥×¡¼¥ó¡ª¡Ù¡Ê¸å10¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¡¢°ñ¾ë¤òË¬¤ì¤¿¡È´ÜÍÍ¡É¤³¤ÈµÜ´Ü¤¬¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡¦¸åÆ£µ±´ð¤ÈÇÐÍ¥¡¦°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºòÇ¯ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦´õ¾¯¤Ê¿·ÉÊ¼ï¤Î¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡Ö¤¤ß¤Þ¤í¤³¡×¤Î¼ý³Ï¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃçÎÉ¤¯¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤ÄµÜ´ÜÎÃÂÀ¡õ°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡õ¿¼ß·Ã¤ºÈ
¡¡¥í¥±¤ÎÁ°Æü¤¬ÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿°ëÂ¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Âç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÎSnow Man¡¦¿¼ß·Ã¤ºÈ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥âÈª¤ÇÇÀ²È¤µ¤ó¤Ë¤Õ¤ó¤·¤¿¿¼ß·¤¬¡¢ÀµÂÎ¤ò±£¤·¤Ä¤Ä°ì½ï¤Ë¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Î¼ý³Ï¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¹¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ°ëÂ¼¤Ï¿¼ß·¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£µÜ´Ü¤â»×¤ï¤º¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤ë¡ÈÇÀ²ÈÈÓ¡É¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢³¤Á¯¹¥¤¤Î°ëÂ¼¤Î¤¿¤á¤Ë°ì¹Ô¤¬¼¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·Á¯¤Êµû²ðÎà¤¬ÊÂ¤ÖÆá²ÑÌ«¤Î»Ô¾ì¡£¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê³¤Á¯¿©ºà¤ò³Æ¡¹¤Ç¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¹ØÆþ¡ª ¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤¿¤Á¤Ë°ìÆ±Âç¶½Ê³¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½Ü¤Î¿©ºà¤Ç¤¢¤ë¥¹¥ë¥á¥¤¥«¤Î¤µ¤Ð¤Êý¤òµÜ´Ü¤È°ëÂ¼¤¬¥×¥í¤«¤é³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¡£¹©Äø¤¬Â¿¤¯¤µ¤Ð¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥¤¥«¤À¤¬¡¢¥×¥í¤Îµ»¤ò¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è°¦¤µ¤ì¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÄ´Íý³«»Ï¡£µÜ´Ü¡õ¸åÆ£¥Á¡¼¥à¤È°ëÂ¼¡õ¿¼ß·¥Á¡¼¥à¤ÎÆó¼ê¤ËÊ¬¤«¤ì¥¢¥¤¥Ç¥¢ÎÁÍý¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤È¤â¤ËÄ´Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÈÄ¤Ë¤Ä¤¡¢³Ú¤·¤²¤ÊµÜ´Ü¤È¸åÆ£¡£°ìÊý¡¢°ëÂ¼¤È¿¼ß·¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê·Ú²÷¤Ê¥Î¥ê¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Ê¤¬¤éÄ´Íý¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ç¡¢¿©»ö²ñ¾ì¤Ç¡¢µÜ´Ü¤ä¿¼ß·¤¬1Æü¤òÄÌ¤·¤Æ°ëÂ¼¤Ë¿ô¡¹¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ°ëÂ¼¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡£°ëÂ¼¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤½Ð±é¼Ô¿Ø¤Ë¤è¤ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿1»þ´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
