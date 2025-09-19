JO1ÀîÀ¾Âó¼Â¡ÖËÍ¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤Ï¤º¤Ã¤È¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¡¡ÂçÊ¿¾ÍÀ¸¡¢ÌÚÁ´æÆÌé¡¢Æ¦¸¶°ìÀ®¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª
¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤ÎÂçÊ¿¾ÍÀ¸¡¢ÀîÀ¾Âó¼Â¡¢ÌÚÁ´æÆÌé¡¢Æ¦¸¶°ìÀ®¤¬¡¢25ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡Øsmart¡Ù10·î¹æ¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈù¾Ð¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¥É¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤¹¤ëÆ¦¸¶°ìÀ®
¡¡»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Æ±»ï¤¬º£½©ÃíÌÜ¤¹¤ë8¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢4¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£°áÁõ¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÝ¡¢ÀîÀ¾¤Ï¡Ö¸«¤Æ¸«¤Æ¡ª ¤³¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÉ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¡¢ ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç!?¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÃåÍÑ¤¹¤ë°áÁõ¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëJO1¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢º£²Æ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÎ¢ÏÃ¤ä¡¢10·î22Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëJO1¤Î10th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHandz In My Pocket¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÏÃ¡¢5¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤Î¿´¶¤Ê¤É¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤¹½ÐÍè»ö¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢ÂçÊ¿¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼È¯É½¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î¤È¤¤Î¸÷·Ê¤Ïº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ °ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÀµÄ¾Áª¤Ð¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Î¾ì¤Ç¤â¡È¼¡²¿¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¤¿½Ö´Ö¤ÏÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¹ðÇò¡£Æ¦¸¶¤Ï¡ÖËÍ¤ÏËèÇ¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Ç¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¤½¤ÎÁ°¤ÎÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤âÈÖÁÈ¤ä¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë·Þ¤¨¤ëÀµ·îµÙ¤ß¡£¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤¬¤Õ¤Ã¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡Èº£Ç¯¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡É¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤½¤Î»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î5Ç¯´Ö¤ÎÇ¯Ëö¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î5Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÀîÀ¾¤Ï¡Ö´Ä¶¤È¤«¸«¤¿ÌÜ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤Ï¤º¤Ã¤È¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢ÌÚÁ´¤Ï¡ÖºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ÐÊÔ¤ßÊª¡ª¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥à¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ìµ¿´¤Ë¤Ê¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È³Ú¤·¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈù¾Ð¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¥É¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤¹¤ëÆ¦¸¶°ìÀ®
¡¡»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Æ±»ï¤¬º£½©ÃíÌÜ¤¹¤ë8¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢4¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£°áÁõ¥Õ¥£¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÝ¡¢ÀîÀ¾¤Ï¡Ö¸«¤Æ¸«¤Æ¡ª ¤³¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÉ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¡¢ ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç!?¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÃåÍÑ¤¹¤ë°áÁõ¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤¹½ÐÍè»ö¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢ÂçÊ¿¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼È¯É½¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î¤È¤¤Î¸÷·Ê¤Ïº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤·¡¢ °ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÀµÄ¾Áª¤Ð¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Î¾ì¤Ç¤â¡È¼¡²¿¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡É¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¤¿½Ö´Ö¤ÏÆ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¹ðÇò¡£Æ¦¸¶¤Ï¡ÖËÍ¤ÏËèÇ¯¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Ç¯Ëö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¤½¤ÎÁ°¤ÎÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤âÈÖÁÈ¤ä¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ë·Þ¤¨¤ëÀµ·îµÙ¤ß¡£¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤¬¤Õ¤Ã¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡Èº£Ç¯¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡É¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤½¤Î»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î5Ç¯´Ö¤ÎÇ¯Ëö¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î5Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÀîÀ¾¤Ï¡Ö´Ä¶¤È¤«¸«¤¿ÌÜ¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î´Ø·¸¤Ï¤º¤Ã¤È¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢ÌÚÁ´¤Ï¡ÖºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¨¤ÐÊÔ¤ßÊª¡ª¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥à¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ìµ¿´¤Ë¤Ê¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È³Ú¤·¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£