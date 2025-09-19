À¤³¦Î¦¾å¡¢Áª¼ê¾Ò²ð¤Ç¥Ý¡¼¥ºÈäÏª¡¡¥¢¥Ë¥á¤¬Âç¿Íµ¤¡¢²ñ¾ìÀ¹¤ê¾å¤²
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¤¬¥ì¡¼¥¹Á°¤ÎÁª¼ê¾Ò²ð¤Ç¡¢¤³¤¾¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤È²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Í½Áª¤«¤é·è¾¡¤Þ¤Ç3¼ïÎà¤ò¸«¤»¤¿ÃË»Ò110m¾ã³²5°Ì¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÉñÂæ¤Î¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤â¤¢¤ë¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡Â¼ÃÝ¤Ïºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ·è¾¡¤Ë¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢º£²ó¤Î·è¾¡¤ÏÊÌ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÎ©¤Á»Ñ¤òºÆ¸½¡£ÃË»Ò200m¤Î±ÂôÈô±©¤Ï¹â¹»»þÂå¤«¤é·è¾¡¤ÎÁ°¤À¤±¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Â¼ÃÝ¤Î»ØÎá¤â¼õ¤±¡¢Í½Áª¤«¤é¡ÖNARUTO¡½¥Ê¥ë¥È¡½¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤òÌÏ¤·¤¿¡£½÷»Ò100m¾ã³²¤ÎÃæÅç¤Ò¤È¤ß¤â¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤òÁª¤ó¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡³¤³°Àª¤Ç¤Ï¡¢Á°²óÂç²ñ¤ÇÃË»ÒÃ»µ÷Î¥3´§¤Î¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¡¢Âç¤ÎÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£º£Âç²ñ¤Ç¤â¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤ä¡ÖONE¡¡PIECE¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¡Ö´èÄ¥¤ë¤³¤È¡¢Èá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¡¢°¦¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£Á´¤Æ¤¬¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤¹¤ë¡£