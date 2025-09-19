ÇØÇ¤ÍÆµ¿¤ÇÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò¹ðÈ¯¡¡²ò»¶¤Î°ËÅì»ÔµÄÁª¤ÇÂ»³²µÚ¤Ü¤¹
¡¡³ØÎò¤ò½ä¤ëÌäÂê¤Ç¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¡¢»ÔµÄÁª¼Â»Ü¤Ç»Ô¤ËÂ»³²¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎÃËÀ¤¬19Æü¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÇØÇ¤ÍÆµ¿¤Î¹ðÈ¯¾õ¤ò°ËÅì½ð¤ËÍ¹Á÷¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£½ð¤Ï¼õÍý¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡¹ðÈ¯¾õ¤Ï¡¢µÄ²ñ²ò»¶¤ÇËÜÍèÉÔÍ×¤ÊÌó6300Ëü±ß¤ÎÁªµóÈñÍÑ¤Î»Ù½Ð¤Ç»Ô¤ËÂ»³²¤òµÚ¤Ü¤¹°ìÊý¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï»ÔÄ¹¿¦¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢·î³ÛµëÍ¿¤Ê¤É¤òº£¸å¤â¼õ¤±¼è¤êÂ³¤±¤ë¤È»ØÅ¦¡£¼«¸Ê¤ÎÃÏ°ÌÊÝÁ´¤ÈµëÍ¿¼õÎÎ¤Ê¤É¤ò¿Þ¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¿¦Ì³¾å¤ÎÇ¤Ì³¤ËÇØ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï10Æü¡¢»ÔµÄ²ñ¤¬1Æü¤ËÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤òÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤·¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¤Æ»ÔµÄ²ñ¤ò²ò»¶¡£Á°¿¦µÄ°÷¤Ë¤ÏÌó2Ç¯¤ÎÇ¤´ü¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£