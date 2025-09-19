V¥ê¡¼¥°¡¦¤Ä¤¯¤ÐU¡¡º£ÌîÂçÀ®¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¡¡SNS¤Ç¡ÈÄÌ¹Ô¿Í¤ËÂÃÅÇ¤¡ÉÆ°²è³È»¶¡Ö¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¡×
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¡¦¤Ä¤¯¤Ð¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSun GAIA¤¬19Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£½êÂ°Áª¼ê¤Îº£ÌîÂçÀ®¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£Ìî¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢º£Ìî¤È¸«¤é¤ì¤ëÃËÀ¤¬¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤ÎËÌÀé½»±Ø¤Î³¬ÃÊ¤Î¾å¤«¤éÄÌ¹Ô¿Í¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂÃ¤òÅÇ¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤¿Æ°²è¤¬SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åö¥Á¡¼¥à½êÂ°¤Îº£ÌîÂçÀ®Áª¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢SNSÅù¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡ÊÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢2025Ç¯9·î19Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ±Áª¼ê¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¥¯¥é¥Ö¤Ï¡ÖÅö³º¹Ô°Ù¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¾ï¼±¤òÃø¤·¤¯°ïÃ¦¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñÅª¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº£Ìî¤Î¹Ô°Ù¤òÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£¸å¤Ï¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¶µ°éÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ª¤è¤ÓÁª¼ê¤Î¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤ÎÅ°Äì¤ò¿Þ¤ê¡¢¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¡¢³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£