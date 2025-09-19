Ç¼¸À¡¦Çö¹¬¤¬Æþ±¡¡¡¤ª¸«Éñ¤¤¤Ç¡Ö7»þ´ÖÈ¾¡×¤âÂÚºß¤·¤¿·Ý¿Í¤È¤Ï¡©¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¥Þ¥¸µ¢¤ì¤ä¡ª¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇ¼¸À¡×¤ÎÇö¹¬¡Ê32¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÆ°²è¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤Ë½Ð±é¡£¤ª¸«Éñ¤¤¤Ç¡Ö7»þ´ÖÈ¾¡×¤âÂÚºß¤·¤¿·Ý¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¬¤Ï7·î29Æü¤ËÂÎÄ´ÌÌ¤Ç¤ÎÉÔÄ´¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¤Î¤¿¤áÆþ±¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡¢11Æü´ÖÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö60¿Í°Ê¾å¡Ê¤ª¸«Éñ¤¤¤Ç¡ËÍè¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¶Ã¤¤ÎÊó¹ð¡£¸µ¡ÖÆô¿À¥¤¥ó¥¿¡¼¡×¥Ê¼ò½í¤¬¡ÖÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¾¡¤Ä?¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¹¬¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÅÙ¤ÏÄ¶¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤ä¤¹»Ò¤Ï°ìÆüÃæ¡¢¤ª¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤ªÃë¤«¤é20»þÈ¾¤Þ¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢½í¤Ï¡Ö¥Þ¥¸µ¢¤ì¤ä!¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¹¬¤ÏÅö»þX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¤ä¤¹¤³¤Ï7»þ´ÖÈ¾ÂÚºß¤Î¤Á¡¢Ìë3»þ´ÖÅÅÏÃ¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¸«Ë°¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¹¥¤¤À¤è¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¹¬¤¬¡Ö¤ä¤¹»Ò¤¬Â¾¤Î¿Í¤¬Íè¤¿¤é¡È¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡¼!¡É¤Ã¤Æ¡£¡Ê¤æ¤Ë¤Ð¡¼¤¹¡Ë¤Ï¤é¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ä¤¹»Ò¤¬µ¤¤ò¸¯¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤ï¤±¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡È¤Ï¤é¤µ¤ó¡¢¤º¤Ã¤È¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è!µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¼!¡É¤Ã¤Æ¡£ÄÉ¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢½í¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤ä!¡×¤ÈºÆ¤Ó¤ä¤¹»Ò¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£