£³»î¹ç¤Ö¤ê¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤Îº´Æ£µ±¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¹Ã»Ò±àÊ¨¤«¤¹¡¡Ä»Ã«·É»á¤âÀä»¿¡Ö¤¢¤½¤³¤ÎÂÇµå¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡¡Öºå¿À¡Ý£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡£³»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¤·¤¿ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤¬»°²ó£±»à¤«¤é¡¢»°ÎÝÀþ¤ò½±¤Ã¤¿£Ä£å£Î£Á¡¦²ÜÌ¾¤ÎÂÇµå¤ò¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¥ã¥Ã¥Á¡£ÁÇÁá¤¯µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ°ìÎÝ¤ËÁ÷µå¤·¡¢¥¢¥¦¥È¤Ë¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ºå¿À£Ï£Â¤ÎÄ»Ã«·É»á¤Ï¡Ö¤¢¤½¤³¤ÎÂÇµå¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢Á÷µå¤Ï¤¹¤³¤·¤½¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÁÇÁá¤¯µ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤è¤¯¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£