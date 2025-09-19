Snow Man´äËÜ¾È¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬¸«¤»¤¿²Æì¤Ç¤Î¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥à¡¼¥Ö¡É¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×
9·î18ÆüÊüÁ÷¤ÎÊ¸²½ÊüÁ÷¡ØÉÔÆó²È presents¡¡Snow Man¤ÎÁÇ¤Î¤Þ¤ó¤Þ¡Ù¤Ë¡¢Snow Man¡¦´äËÜ¾È¤È°¤ÉôÎ¼Ê¿¤¬½Ð±é¡£´äËÜ¤¬¡¢°¤Éô¤È²Æì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡ÛSnow Man´äËÜ¾È¡¢°¤ÉôÎ¼Ê¿¤È¡Èº£Ç¯¤³¤½¡É³ð¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡Ö°ì½ï¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×
ÈÖÁÈ¤ÎËÁÆ¬¡¢2¿Í¤Ç²Æì¡¦ÀÐ³ÀÅç¤Ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ç¡¢´äËÜ¤Ï¡¢¡Ö³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ë°¤Éô¤¬¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤ÎÈô¹Ôµ¡¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤Ç¤³¤Î¼Ö¡£¤´ÈÓ¤Ï¤³¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤³¤Ï²¿¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ë¡¢¥µ¥¦¥Ê¤À¤Ã¤¿¤é¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¤³¤ì¤«¤Ê¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¡¢Á´ÉôÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ï¤±¡£¤¤¤ä¤â¤¦¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°Á°¤ËÉ¬Í×¤ÊÆ»¶ñ¤òÂ·¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ØÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤ÉÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¥´¡¼¥°¥ë¤ò°¤Éô¤µ¤ó¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Þ¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¤¤¤¤¤è¡¢¥´¡¼¥°¥ë¡£¤³¤ì¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤À¤«¤éÃÂÀ¸Æü¤Î¡£ÃÙ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥ì¥¸Á°¤Ç¤Ê¤ó¤«¡¢¤«¤Þ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥à¡¼¥Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡×¤È¡¢°¤Éô¤Î¹ÔÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£