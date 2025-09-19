¤â¤¦¤¹¤°Ç½ÅÐ¹ë±«¤«¤é1Ç¯¡¢ÎØÅç¹Á¤Î¿å¿¼¤¬ºÇÂç1.8mÀõ¤¯³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÄ´ºº¤ÇÈ½ÌÀ
ÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÃÏÊý¤ò½±¤Ã¤¿µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤«¤é21Æü¤Ç1Ç¯¤Ç¤¹¡£ÎØÅç¹Á¤Ç¤Ï¡¢Àî¤«¤éÂçÎÌ¤ÎÅÚº½¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢¿å¿¼¤¬ºÇÂç¤Ç1.8¥á¡¼¥È¥ëÀõ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ê¤É¤Î²òÀÏ¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ï5·î¡¢Â¬ÎÌÁ¥¤ò»È¤Ã¤ÆÎØÅç¹Á¤Î¿å¿¼¤òÂ¬Äê¤·¡¢¶å½£Âç³Ø¤Ê¤É¤¬¹ë±«¤¬È¯À¸¤¹¤ëÁ°¤Î2024Ç¯5·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ÈÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ë±«¤ÎÁ°¸å¤Ç¿å¿¼¤ÎÊÑ²½¤ò²òÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²Ï¸¶ÅÄÀî¤Î²Ï¸ý¤Î²¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤ÎÅÚº½¤¬ÂÏÀÑ¤·¡¢ÃÏ¿Ì¤ÇÎ´µ¯¤·¤¿¿å¿¼¤«¤é¤µ¤é¤ËºÇÂç¤Ç1.8¥á¡¼¥È¥ë¡¢¿å¿¼¤¬Àõ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¿ô¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¢¤ëµðÂç¤Ê´ä¤ä¡¢Î®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿Í¹©Êª¤âÂ¿¿ô³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿4¿Í¤¬ÈÅÍô¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ìµ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄÍÅÄÀî¤Î²Ï¸ý²¤Ç¤Ï¡¢ÈÅÍô¤ä³¤´ß¤Î¼ÐÌÌÊø²õ¤ÇÅÚº½¤¬Î®½Ð¤·¡¢¹ë±«¤ÎÁ°¤Ë¤Ï³¤Äì¤Î´ä¤¬Ïª½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬ÅÚº½¤ÇËä¤â¤ì¤¿¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ï¡¢¿å¿¼¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò³¤¿Þ¤ËÈ¿±Ç¤·¡¢Á¥Çõ¤Î°ÂÁ´¤Ê¹Ò¹Ô¤ËÌòÎ©¤Æ¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£