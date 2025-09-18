Snow Man ¥é¥¦ー¥ë¤Î³èÌö¤ÏÂ³¤¯¡¡¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿¤Ò¤¿¤à¤¤µ¡õ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤Ç¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ
¡¡ËÜÆü9·î18Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£º£ºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¦ー¥ë¡ÊSnow Man¡Ë¤Î³èÌö¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡Û¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ø¥é¥¦ー¥ë On The Runway¡Ù¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¡Ë
¢£¶µ»Õ¤È¥Û¥¹¥È――°¦¤ÎÊª¸ì¤Ç¸«¤»¤¿Á¡ºÙ¤ÊÉ½¾ð
¡¡¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¤Ï¡¢ÌÚÂ¼Ê¸Çµ±é¤¸¤ë¹â¹»¶µ»Õ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¾®Àî°¦¼Â¤È¡¢¥é¥¦ー¥ë±é¤¸¤ë¥Èー¥¯¥¹¥¥ë¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÊ¸»ú¤ÎÆÉ¤ß½ñ¤¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò»ý¤Ä¥Û¥¹¥È¡¦¥«¥ò¥ë¡ÊËÜÌ¾¤ÏÂë¿¹Âç²í¡Ë¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢Ê¸»ú¤ä¼Ò²ñ¤Î·è¤Þ¤ê¤ò¶µ¤¨¤ë¸Ä¿Í¼ø¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤À¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤¬²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢°¦¼Â¤È¥«¥ò¥ë¤Î¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥·ー¥ó¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬Â³½Ð¡£Ãæ¤Ç¤âSNS¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬¡¢8·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÀÚ¤Ê¤¤Æó¿Í¤Î¥¥¹¥·ー¥ó¡£°¦¼Â¤È¥«¥ò¥ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ»°±º³¤´ß¤Ë±óÂ¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡£ÉÍÊÕ¤Ç¤ÎÀÚ¤Ê¤¤¥¥¹¥·ー¥ó¤ËSNS¤ÏÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ºÇ½ª²óÄ¾Á°¤Î9·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿10ÏÃ¤Ç¤Î¡¢Æó¿Í¤¬¥Á¥é¥·¤ÎÎ¢¤Ë¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤È¤ê¤¹¤ë¥·ー¥ó¤â¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ°¦¤ª¤·¤¤¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¡¢ºÇ½ª²ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ç¥é¥¦ー¥ë¤¬±é¤¸¤¿¥«¥ò¥ë¤Ï¡¢°ì¸«¼«¿®¤Ë°î¤ì¤¿ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤À¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÊú¤¨¤ë°Ç¤âÊ»¤»»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¡¢Á¡ºÙ¤ÇÆñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¡£¤½¤ì¤ò¥é¥¦ー¥ë¤ÏÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤¿¤Î¤À¡£¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤¸¡¢ÑëÆá¤Ëºé¤¯²Æ¤Î²Ö²Ð¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥ò¥ë¤ÎÑ³¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÉ®¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£²¿¤è¤ê¡¢°¦¼Â¤Ë¸þ¤±¤ë¤Ò¤¿¤à¤¤Ç½ã¿è¤Ê°¦¾ð¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë²á¹ó¤Ê600Æü´Ö¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼
¡¡¥É¥é¥ÞÊüÁ÷´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤ë9·î13Æü¤Ë¡¢¥é¥¦ー¥ë½é¤ÎÃ±ÆÈ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡Ø¥é¥¦ー¥ë On The Runway¡Ù¡ÊPrime Video¡Ë¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤È¥Ñ¥ê¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÄ©¤ó¤ÀÌó1Ç¯È¾¡¢600Æü´Ö¤ÎÍÍ»Ò¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーËÁÆ¬¤Î¡Ö²¶¤ÎÎ¢Â¦¤Ï¥Þ¥¸¤Ç1mm¤â¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¦ー¥ë¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾×·âÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ï¡¢¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢º£ºî¤Ï¥Æ¥í¥Ã¥×¤È¥é¥¦ー¥ë¤Î¸ÀÍÕ¤À¤±¤ÇÃ¸¡¹¤È¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½À®¤¬°ìÁØ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¥é¥¦ー¥ë¤Ï¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î½ÅÍ×¤µ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢µ¶Êª¤À¤Ã¤Æ¤¹¤°Ê¬¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦»þÂå¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥·¥Ó¥¢¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë°ìËë¤â¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡¦Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤ÆÂç´Ñ½°¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤³¤Ê¤¹°ìÊý¤Ç¡¢À¤³¦¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥â¥Ç¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²á¹ó¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤äÂÎ·¿´ÉÍý¤ËÄ©¤à»Ñ¤Ë¤Ï¡¢½ª»Ï¾×·â¤È´¶Æ°¤¬¸òºø¤·¤¿¡£»×¤¦¤è¤¦¤Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡¢°ì»þ¤Ï»£±Æ¤òÃæÃÇ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¹ðÇò¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥È¥Ã¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¡Ö¥â¥Î¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¤¹¤ë¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤¬¼Â¤ê¡¢¸«»ö¥ß¥é¥Î¤Î¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯¥é¥¦ー¥ë¤Î»Ñ¤ÏÑÛ¡¹¤·¤¯¡¢¿À¡¹¤·¤µ¤µ¤¨´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¡¢Èà¤Î¿·¤¿¤Ê¶ÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥°¥ëー¥×ÆâºÇÇ¯¾¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¿ø¤¨¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ËÌ´¤òÄÉ¤¤¡¢¤¿¤æ¤Þ¤ÌÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎºÇ¹âÊö¤ò¶Ë¤á¤ë¡¢¥é¥¦ー¥ë¤Î¼¡¤Ê¤ëÄ©Àï¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡áËÌÂ¼¤æ¤¡Ë