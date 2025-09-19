¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö0¾¡¡×¤ËÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¤â¶Ã¤¡Ä»³ËÜÍ³¿¤¬Ä¾¶á3»î¹ç¤ÇÃ£À®¤·¤¿¡È°Î¶È¡É 5¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤ÇÈï°ÂÂÇ1°Ê²¼¤ò·ÑÂ³
»³ËÜ¤Ï»ÙÇÛÅª¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä(C)Getty Images
¡¡²÷Åê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö9·î18Æü¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£¼«¸Ê¥ï¡¼¥¹¥È¤Î6»Íµå¤ÈÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é5²ó1/3¤Ç108µå¤òÅê¤²¡¢1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢7»°¿¶¤ÈÇ´Åê¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¤â12¾¡ÌÜ¤Ï¤ªÍÂ¤±¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÅ¨ÃÏÁûÁ³¡ª¡¡»³ËÜÍ³¿¤Î°µ´¬Ã¥»°¿¶¥·¡¼¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡½é²ó¤ËÆó»à¤«¤éÏ¢Â³»Íµå¤È¤¤¤¤Ê¤ê25µå¤òÍ×¤·¤¿»³ËÜ¡£Â³¤¯2²ó¡¢Æó»à¤«¤é8ÈÖ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¤Ë¤³¤ÎÆüÍ£°ì¤Î°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤¬¡¢¸åÂ³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢°Ê¹ß¤â¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¥¼¥í¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£6²ó¤Ë¤Ï¡¢Ìµ»àÆóÎÝ¤«¤é4ÈÖ¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Á¥ã¥×¥Þ¥ó¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£»î¹ç¸å¤ÎËÉ¸æÎ¨¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î2.58¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í±¦ÏÓ¤ÎÅêµåÆâÍÆ¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¡ØCodify¡Ù¤Ï¡¢X¤ò¹¹¿·¡£¤½¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖMLB»Ë¾å¡¢3»î¹çÏ¢Â³¤Ç5¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ1°Ê²¼¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥·¡¼¥º¡¢¥ì¥¤¥º¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Ú¥Ô¥ª¡¢»³ËÜ¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë»³ËÜ¤¬¡Ö0¾¡¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¤Ï¡¢¶Ã¤¯´é¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodger Insider¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÄ¾¶á3»î¹ç¤ÇÁê¼ê¤ÎÂÇ·âÀ®ÀÓ¤¬64ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ¡ÊÂÇÎ¨.047¡Ë¤À¡×¤È°µ´¬¤Î¿ô»ú¤ò¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±µåÃÄ¤òÆüº¢¤«¤éÄÉ¤¦¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥Ï¥ê¥¹µ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö5²ó1/3°Ê¾å¤òÅê¤²¡¢Èï°ÂÂÇ1°Ê²¼¤ÎÏ¢Â³ÀèÈ¯µÏ¿¡§¥ä¥Þ¥â¥È3»î¹ç¡Ê2025Ç¯¡Ë¡¢¥·¡¼¥º3»î¹ç¡Ê24Ç¯¡Ë¡×¤È»ÙÇÛÅª¤ÊÅêµå¤Ö¤ê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÐÈÄ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë»³ËÜ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤ÁÀ±¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î°ÂÄê´¶¤ÏÎ®ÀÐ¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]