¡ÖÌ´¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡×¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸ÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È¡¡²¯ËüÄ¹¼Ô¤Ï¤³¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡©Å·Ê¸´Û¥Á¥ã¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤ËÎó
1Åù¤ÈÁ°¸å¾Þ¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ5²¯±ß¤¬Åö¤¿¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¤ÎÈÎÇä¤¬19Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÊõ¤¯¤¸¡×¤ËÅö¤¿¤ëÈë·í¤È¤Ï¡©
(Êõ¤¯¤¸¤òÇã¤Ã¤¿ÃËÀ)
¡Ö¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Êõ¤¯¤¸¤ÇÌ´¤òÇã¤¤¤¿¤¤¡×
(µ¼Ô)
¡ÖÅ·Ê¸´Û¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤¹¡£19Æü¤Ï±ïµ¯¤Î¤¤¤¤°ìÎ³ËüÇÜÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â³¡¹¤ÈÊõ¤¯¤¸¤òÇã¤¤µá¤á¤ëµÒ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÅ·Ê¸´Û¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¹â³ÛÅöÁª¼Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¤Î²¯ËüÄ¹¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢Ëè²ó¡¢¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¤ò¥³¥Ä¥³¥Ä¾¯¤Ê¤¤Ëç¿ô¤Ç¤âÇã¤¤Â³¤±¤é¤ì¤¿Êý¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À§Èó¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¡ÊÊõ¤¯¤¸¡Ë¤´¤È¤ËÇã¤Ã¤ÆÄº¤¯¤³¤È¤¬¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
»û²¬Å¹Ä¹¤Ï±ïµ¯¤Î¤¤¤¤Æü¤ËÊõ¤¯¤¸¤òÇã¤¦¤³¤È¤â´«¤á¤Þ¤¹¡£¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¤ÎÈÎÇä´ü´ÖÃæ¤ÇÆÃ¤Ë±ïµ¯¤¬¤¤¤¤Æü¤Ï¡¢°ìÎ³ËüÇÜÆü¤ÈÂç°Â¤¬½Å¤Ê¤ë10·î1Æü¤È19Æü¡¢Å·¼ÏÆü¤È°ìÎ³ËüÇÜÆü¤¬½Å¤Ê¤ë10·î6Æü¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
(Å·Ê¸´Û¥Á¥ã¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー »û²¬Àµ¹ÔÅ¹Ä¹)
¡Ö10·î¤Ë¥À¥Ö¥ë³«±¿Æü¤¬3²ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±ïµ¯¤Î¤¤¤¤Æü¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×
(Êõ¤¯¤¸¤òÇã¤Ã¤¿½÷À)
¡ÖÅ·Ê¸´Û¥Á¥ã¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Ï¤è¤¯Åö¤¿¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡©ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Çã¤¦»þ¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤«¡©Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤È¡×
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¤ÏÍè·î19Æü¤Þ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£