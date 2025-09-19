¡ÚÁ´¹ñ¤ËÀè¶î¤±¡Û¼¯»ùÅç¸©Ï¢¤¬ÅêÉ¼¥Ï¥¬¥Ìó1Ëü7000¿Í¤ËÈ¯Á÷¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Î¸åÇ¤Áª¤Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡¡
¡¡9·î22Æü¤Ë¹ð¼¨¡¢10·î4Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤Ë¤Ï¡¢5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¤Ï¡¢19Æü¡¢¸©ÆâÌó1Ëü7000¿Í¤ÎÅÞ°÷¤äÅÞÍ§¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÅêÉ¼ÍÑ¤Î¥Ï¥¬¥¤òÈ¯Á÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Î¸åÇ¤¤òÁª¤Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíºÛÁª¤Ï¡¢1¿Í1É¼¤Î¹ñ²ñµÄ°÷É¼295É¼¤È¡¢Á´¹ñ¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ë295É¼¤Î¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ590É¼¤ÇÁè¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Î¹ð¼¨¤Ï¡¢9·î22Æü¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¯»ùÅç¤ÏÎ¥Åç¤¬¤¢¤ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢Á´¹ñ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¤ÎÈ¯Á÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©Ï¢¤Ï¡¢9·î29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Ï¥¬¥¤òÅêÈ¡¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸©Ï¢ÁíºÛÁªÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¡¦ Æ£ºê¹ä°Ñ°÷Ä¹¡Ë
¡Ö»²µÄ±¡Áªµó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¤³¤Î¹ñ¤ÎÀ¯¸¢¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¹ñÌ±¤¬ÂçÊÑ¿´ÇÛ¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¼¸¤ê¤ò¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÞ°÷¤Ë¤Ï¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ1É¼¤òÅê¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ï9·î22Æü¤Ë¹ð¼¨¡¢10·î4Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£