»ß¿åÈÄ¾å¤²¤ëÁõÃÖ¤¬Âç±«¤ÎÁ°¤«¤é¸Î¾ã¡Ä¼Ö274Âæ¤¬¿åË×¤·¤¿ÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì ´ÉÍý¶È¼Ô¤ÏÈï³²¤ÎÁ°¤Ë¹ñ¸ò¾Ê¤ØÊó¹ðºÑ¤ß
¡¡¿åË×¤·¤¿»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ç¡¢½ÐÆþ¤ê¸ý¤Î»ß¿åÈÄ¤¬Âç±«¤ÎÁ°¤«¤é¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÍÆü»Ô»Ô¤Î¹ñÆ»1¹æ¤ÎÃÏ²¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¯¤¹¤ÎÌÚ¥Ñー¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢9·î12Æü¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ç¡¢ÃÏ²¼1³¬¤ÈÃÏ²¼2³¬¤¢¤ï¤»¤Æ274Âæ¤Î¼Ö¤¬¿åË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3¥«½ê¤¢¤ë¼Ö¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¡¢¿»¿å¤òËÉ¤°»ß¿åÈÄ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤Ê¤É¤Ï19Æü¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î2¥«½ê¤Ç¤Ï¡¢»ß¿åÈÄ¤ò¤¢¤²¤ëÁõÃÖ¤¬Âç±«¤ÎÁ°¤«¤é¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ø¥Ç¥£¥¢»ÍÆü»Ô¡Ù¤Î¿ÜÆ£¹¯É×¾ïÌ³¡§
¡Ö¡ÊÊä½þ¤Ï¡Ë²¿¤â¾ÜºÙ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤´ÁêÃÌ¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Ãó¼Ö¾ì¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¶È¼Ô¤Ï¡¢Âç±«¤ÎÁ°¤«¤é¹ñ¸ò¾Ê¤Ë¸Î¾ã¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö²þ¤á¤Æ²ñ¸«¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤¿¡£