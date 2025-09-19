³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼¤¬°úÂà»î¹ç¤ÎÀèÇÚ¡¦ÃæÅÄ¤Ø¿è¤Ê±é½Ð¡¡ÅÐ¾ì¶Ê¡Ö£Í£ù¡¡£È£Å£Ò£Ï¡×¤ÇÂÇÀÊ¤Ø¡Ö±À¤Î¾å¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡Ö³ÚÅ·¡ÝÀ¾Éð¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡³ÚÅ·¤ÎÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¤¬Âè£±ÂÇÀÊ¡¢¤³¤ÎÆü°úÂà»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤¿ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¤ÎÅÐ¾ì¶Ê¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë±é½Ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æó²ó¡££±»à°ìÎÝ¤ÇºÇ½é¤ÎÂÇÀÊ¤ò·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¥Ó¡¼¥°¥ë¥¯¥ë¡¼¤Î¡Ö£Í£ù¡¡£È£Å£Ò£Ï¡×¤ÇÂÇÀÊ¤ØÆþ¤ë¤È¡¢µå¾ì¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤âµ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀõÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÃæÅÄ¤ÏÂçºå¶Í°þ¤Ç£±³ØÇ¯ÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö¹â¹»¤Îº¢¤Ï±À¤Î¾å¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤È¤â¤Ë¹âÂ´¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢À¾Éð¤ÈÆ±¤¸¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ°ìÎ®ÂÇ¼Ô¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ï£²£°Ç¯¤ËËÜÎÝÂÇ²¦¤òÁè¤Ã¤¿£±Ç¯¤òµó¤²¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦Áè¤¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Å¨Ì£Êý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤è¤¯ÂÇ·â¤ÎÏÃ¤â¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£