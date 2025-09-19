²þ½¤¹©»ö³«»Ï¤«¤é2Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¡Ä¥Ð¥ë¥µ¡¢²¦¼ÔPSG¤È¤ÎCL¼¡Àï¤â¡Ø¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤º
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï19Æü¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè2Àá¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡ËÀï¤Î²ñ¾ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎËÜµòÃÏ¡Ø¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¡Ù¤Î²þ½¤¹©»ö¤ÏÂçÉý¤ÊÃÙ±ä¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯6·î¤ÎÃå¹©¤«¤é2Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤âÌ¤´°Î»¡£Åö½é¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¸«¹þ¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥Û¡¼¥à³«ºÅ¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè4Àá¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¤ò¡Ø¥è¥Ï¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤ÇÀï¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö21Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè5Àá¥Ø¥¿¥Õ¥§Àï¤âÆ±²ñ¾ì¤Ç¤Î³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö10·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëCL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè2Àá¤Ç¤â¡Ø¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¡Ù¤¬»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î²¤½£²¦¼Ô¤ò·Þ¤¨¤ë°ìÀï¤ò¡Ø¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥ê¥å¥¤¥¹¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥¹¡Ù¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤ª¤è¤Ó°ìºò¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆ±¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥Ñ¥¹¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿16151¿Í¤Ë¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÍ¥Àè¹ØÆþ¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡
¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊUEFA¡Ë¤Îµ¬Â§¤Ç¤ÏCL¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë¤ª¤±¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤òÆ±¤¸²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÅöÊ¬¤Ï¡Ø¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥ê¥å¥¤¥¹¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥¹¡Ù¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢²þ½¤¹©»ö´°Î»¸å¤Ï¡Ø¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¡Ù¤Ç»î¹ç¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏUEFA¤«¤é¤Î²óÅúÂÔ¤Á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ïº£¸å¿ô¥«·î°ÊÆâ¤Ë¡ØSpotify ¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¡Ù¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¹ÔÀ¯µö²Ä¤Ë½êÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ú¤Â³¤Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÎËÜµòÃÏ¡Ø¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¡Ù¤Î²þ½¤¹©»ö¤ÏÂçÉý¤ÊÃÙ±ä¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯6·î¤ÎÃå¹©¤«¤é2Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤âÌ¤´°Î»¡£Åö½é¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«Ëë¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¸«¹þ¤ß¤À¤Ã¤¿¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¥Û¡¼¥à³«ºÅ¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè4Àá¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¤ò¡Ø¥è¥Ï¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤ÇÀï¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö21Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè5Àá¥Ø¥¿¥Õ¥§Àï¤âÆ±²ñ¾ì¤Ç¤Î³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥¹¡Ù¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊUEFA¡Ë¤Îµ¬Â§¤Ç¤ÏCL¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ë¤ª¤±¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤òÆ±¤¸²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏÆÃÎãÁ¼ÃÖ¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÅöÊ¬¤Ï¡Ø¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥ê¥å¥¤¥¹¡¦¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥¹¡Ù¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢²þ½¤¹©»ö´°Î»¸å¤Ï¡Ø¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¡Ù¤Ç»î¹ç¤ò³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏUEFA¤«¤é¤Î²óÅúÂÔ¤Á¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Ïº£¸å¿ô¥«·î°ÊÆâ¤Ë¡ØSpotify ¥«¥ó¥×¡¦¥Î¥¦¡Ù¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¹ÔÀ¯µö²Ä¤Ë½êÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ú¤Â³¤Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£