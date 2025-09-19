¾®Àô»á¤Î¸øÌóÈ½ÌÀ¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡¡¡ÈÊ¿¶ÑÄÂ¶â100Ëü±ßÁý¡Ö¶¯¤¤·ÐºÑ¤òºî¤ë¡×¡É¤Ê¤É¡¡¹â»Ô»áµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÀ¯ºöÈ¯É½¡È·ÐºÑÀ®Ä¹ÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡ÉÌîÅÞÏ¢·È¤Ë¤â¸ÀµÚ
3Æü¸å¤Ë¹ð¼¨¤ò·Þ¤¨¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡£¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬½ÐÇÏ²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÂçÃÀ¤Ê¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñ¡×¤Ê¤É¤òÃì¤È¤¹¤ëÀ¯ºö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¤¢¤¹²ñ¸«¤¹¤ë¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Î¸øÌó¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢¹ñ²ñ¶á¤¯¤Î¥Ó¥ë¤ËÆþ¤ë¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¡Ê44¡Ë¡£¼«¤é¤Î¿Ø±Ä¤ÎÈ¯Â¼°¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀ¿åÂç¿Ã
¡ÖºòÇ¯¡Ê¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¡Ë·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òËº¤ì¤ººÇ¸å¤Þ¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¤È´¤¤¤Æ¾¡¤ÁÈ´¤³¤¦¤È¡×
¿Ø±Ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ñ¹ç¤Ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ¤ª¤è¤½60¿Í¤ÎµÄ°÷¤¬½ÐÀÊ¡¢¾®Àô»á¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤ÏÅÞÆâÍ»ÏÂ¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿´¶¯¤¤¡È±ç·³¡É¤â¡£
²ÏÌîÂÀÏº Á°¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã
¡Ö¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢»ä¤¬¤¤¤Þ¤ä¤ë¤È²òÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×
µîÇ¯¡¢ÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿²ÏÌîÁ°¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã¤â¾®Àô»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤¹¡¢²ñ¸«¤ò³«¤ÁíºÛÁª¤Î¸øÌó¤òÈ¯É½¤¹¤ë¾®Àô»á¡£¤½¤ÎÁ´ÍÆ¤¬JNN¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢§ÅÞ¤Î²òÅÞÅª¤Ê½ÐÄ¾¤·¤òÁÊ¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¢§¡Ö¶¯¤¤·ÐºÑ¤òºî¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡Ö2030Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâÅê»ñ135Ãû±ß¡¢Ê¿¶ÑÄÂ¶â100Ëü±ßÁý¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ÈÌÀµ¡£
Êª²Á¹âÂÐºö¤Ç¤Ï¡¢¢§¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤òÂ®¤ä¤«¤ËÇÑ»ß¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¢§½êÆÀÀÇ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Êª²Á¤äÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¹µ½ü¤Ê¤É¤òÄ´À°¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¡Ê64¡Ë¤Ï¸á¸å¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¼«¤é¤ÎÀ¯ºö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄ Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã
¡Ö»ä¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤É¤³¤Þ¤Ç¤â·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤é´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ÏÄìÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¢§Ãæ¡¦Äã½êÆÀ¼ÔÂÐºö¤È¤·¤Æ¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿À©ÅÙÀß·×¤ò¿Ê¤á¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Û¤«¡¢¢§¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤ä¡¢¢§¡ÖÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡×¤òÇ°Æ¬¤Ë¼óÅÔµ¡Ç½¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌîÅÞ¤Î¡ÈÌÜ¶ÌÀ¯ºö¡É¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡£ÅÞÆâ¤«¤éÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤òÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â»Ô»á¤¬¡¢À¯ºö¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç²ÝÂê¤ÎÊ§¿¡¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌîÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡£
¹â»ÔÁáÉÄ Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã
¡Ö´ðËÜÀ¯ºö¤¬¹çÃ×¤¹¤ëÌîÅÞ¤È½ÐÍè¤ì¤ÐÏ¢Î©À¯¸¢¤òÁÈ¤à¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼«Ì±Â¦¤«¤éÍÎÏ¤Ê¡ÈÏ¢Î©Áê¼ê¡É¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡£
ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ ÂåÉ½
¡ÖÏ¢Î©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÁªÂò»è¤È¤·¤ÆËÍ¤ÏÇÓ½ü¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊÏ¢Î©À¯¸¢¤Î¡ËÃæ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀÕÇ¤»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤À¤í¤¦¤È¡×
µÈÂ¼»á¤Ï¡ÖÉû¼óÅÔ¹½ÁÛ¡×¤Ê¤É¡¢ÅÞ¤¬·Ç¤²¤ëÀ¯ºö¤Î¼Â¸½¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÏ¢Î©Æþ¤ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ð¼¨¤Þ¤Ç¤¢¤È3Æü¤ÎÁíºÛÁª¡£¤Û¤«¤Î¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¡Ê69¡Ë¤ÏÃÏÊýµÄ°÷¤é¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢ÅÞ°÷É¼¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ»Ù±ç¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÐÌÚÉÒ½¼ Á°´´»öÄ¹
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÃÏÊýÁÈ¿¥¤ÎÎÏ¤¬ËÜÅö¤Ëº¬´´¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤ÏÅìµþ¡¦»°Âë»Ô¤Î¶âÂ°²Ã¹©¤Î¹©¾ì¤ò»ë»¡¡£Ãæ¾®´ë¶È¤ò¤á¤°¤ë»ñºà²Á³Ê¤ä¿Í·ïÈñ¹âÆ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤ò»Ù»ý¤¹¤ëµÄ°÷¤é¤â²ñµÄ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤É³Æ¿Ø±Ä¤ÎÆ°¤¤ÏÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
