¡¡¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Ë19Æü½¢Ç¤¤·¤¿¿ÀÅÄÎè»Ò°Ñ°÷¡Ê63¡Ë¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¡£¡Ö¡ÊÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯»ö¸Î¤ò¼õ¤±ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿µ¬À©°Ñ¤Î¡ËÁÈ¿¥ÍýÇ°¤ò·Á³¼²½¤µ¤»¤º¡¢¿·¤·¤¤²Ê³Øµ»½Ñ¤ä¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤òÈ¿±Ç¤·Á°¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£Ç¤´ü¤Ï5Ç¯¤Ç¡¢Êü¼ÍÀþËÉ¸î¤ä¸¶»ÒÎÏËÉºÒ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡ÎÌ»Ò²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¤ÎÊü¼ÍÀþ°å³Ø¸¦µæ½êÄ¹¤Ê¤ÉÎòÇ¤¡£¸¶È¯»ö¸Î»þ¤ËÈï¤Ð¤¯ÀþÎÌÉ¾²Á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À·Ð¸³¤«¤é¡ÖÊü¼ÍÀþ¤Î±Æ¶Á¤¬¿´ÇÛ¤Ç¶ì¤·¤ß½ý¤Ä¤¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¡£Êü¼ÍÀþËÉ¸î¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¤È²Ê³Ø¤ÎÄ´ÏÂ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÂÐÏÃ¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤Î·Ð¸³¤Î·Ñ¾µ¤Ï¡ÖÂÐ±þ¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤ÈÂà¿¦¤·¤Æ¤ª¤ê¤¹¤°¤Ë»Ï¤á¤Ê¤¤¤È¼êÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£