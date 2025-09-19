µð¿Í¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬º£µ¨£³ÅÙÌÜ¤Î£²ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¸¶Ã¤ÆÁÁ°´ÆÆÄ¤Î°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯Åêµå¤Ë¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤â
¡¡¡Öµð¿Í¡Ý¹Åç¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬¼çË¤¤Î°ìÈ¯¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦Æó²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î²¬ËÜ¤Ï¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é³°³ÑÄã¤á¤Î£±£³£¸¥¥í¤ËÂÎÀª¤òÊø¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤¹¤¯¤¦¤è¤¦¤ËÂª¤¨¡¢º¸Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Þ¤Ç±¿¤Ö£±£²¹æ¥½¥í¤È¤·¤¿¡£¡ÖÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼¡¤âÂÇ¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡»Í²ó¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤Ç¤âº¸Ãæ´Ö¿¼¤¯¤ËÆ±ÅÀ¤Î£±£³¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢º£µ¨£³ÅÙÌÜ¤Î£²ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤È¤·¤¿¡£Í¸À¼Â¹Ô¤Î£²ËÜÌÜ¤òÊü¤Á¡ÖÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼¡¤âÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¤Ï»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¸¶Ã¤ÆÁÁ°´ÆÆÄ¤¬ÅìµÞÁ°¤Ë¼«¿È¤Ë¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Ç±Ô¤¤¥Ü¡¼¥ë¤ò£±µåÅê¤²¹þ¤à¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÜ¤òÇò¹õ¤µ¤»¤Æ¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£