·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¡¦¹ñÆ»3¹æ±è¤¤¤ÎÊâÆ»¤Ë³°ÊÉ¥¿¥¤¥ëÍî²¼¡¡Æ£ºêÈ¬ÚÙµÜÎãÂçº×¡¦¿À¹¬¹ÔÎó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
·§ËÜ»Ô¤Ë¤¢¤ëÆ£ºêÈ¬ÚÙµÜ¤ÎÎãÂçº×¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¢¿À¹¬¹ÔÎó¤¬9·î21Æü(Æü)¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎãÇ¯Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦±èÆ»¤Ç¡¢ÌäÂê¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¡¦¹ñÆ»3¹æ±è¤¤¤ÎÊâÆ»¤Ë³°ÊÉ¥¿¥¤¥ëÍî²¼¡¡Æ£ºêÈ¬ÚÙµÜÎãÂçº×¡¦¿À¹¬¹ÔÎó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
Ãæ±û¶è¤Î¹ñÆ»3¹æ±è¤¤¤Ë·ú¤Ä·úÊª¤ÎÉý4m¡¢¹â¤µ2m¤Û¤É¤Î³°ÊÉ¥¿¥¤¥ë¤¬Íî¤Á¤ÆÊâÆ»¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥ë¤¬Íî¤Á¤¿¤Î¤Ï9·î12ÆüÍ¼Êý¤Î¤³¤È¡£¶á¤¯¤ÎÅ¹¤Î¿Í¤Ï¡ÖÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬Íî²¼Êª¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î¿Í¡Ö¥ß¥·¥ß¥·¤È¤¤¤¦²»¤¬¤·¤¿¤«¤é¡¢ÊâÆ»¤Î½÷À¤¬Á°¤ËÁö¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤é¸å¤í¤Ç¥¬¥·¥ã¥ó¡£ËÜÅö¤Ë´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¿ÍÄÌ¤ê¤¬Â¿¤¤ÊâÆ»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¿ôÆü¤¿¤Ã¤Æ¤â¡Ä
¤³¤Î·úÊª¤Ëº£¤Ï¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥ë¤¬Å±µî¤µ¤ì¤º¡¢ÊâÆ»¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥³ー¥óÉ¸¼±¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô¡ÖÊâÆ»¤¬ºÉ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹ñÆ»3¹æ±è¤¤¤ÎÊâÆ»¤Ç¡¢¤¢¤Á¤é¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Æ£ºêµÜ»²Æ»¤ÎÆþ¸ý¤Ç¤¹¡£9·î21Æü¤Ë¤Ï¿À¹¬¹ÔÎó¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¡¢¸«Êª¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼þÊÕ¤Î¿Í¤â¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼þÊÕ¤Î¿Í¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±Æ¶Á¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤³¤³·ë¹½¿ÍÄÌ¤ê¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡×
¤³¤Î¥¿¥¤¥ë¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¸ò¾Ê·§ËÜ²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê È«Ãæµ®¹À¤µ¤ó¡Ö·úÊª¤Î½êÍ¼Ô¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç½êÍ¼Ô¤ËÏ¢Íí¤ò¤È¤Ã¤Æ¸½ºßÅ±µîºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
·úÊª¤Î½êÍ¼Ô¤òÆÃÄê¤·¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬Ä¾ÀÜ¡¢Å±µî¤¹¤ë¤è¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Î¥¿¥¤¥ë¤âÍî²¼¤Î¶²¤ì
¤½¤·¤Æ9·î18Æü¡¢·§ËÜ»Ô³°¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë·úÊª¤Î½êÍ¼Ô¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¸½ÃÏ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
·úÊª¤Î½êÍ¼Ô¡Ö¹¬¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯Å±µî¤·¤Æ¡¢²¼¤À¤±¤Ç¤â¶È¼Ô¤ËÅ±µî¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¡£·úÊª¤Î¾å¤âÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
ÁáÂ®¡¢²òÂÎ¶È¼Ô¤¬Å±µî¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£1»þ´Ö¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥¿¥¤¥ë¤ÏÅ±µî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢·úÊª¤Ë¤Ï¤Þ¤À¥¿¥¤¥ë¤¬È¾Ê¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤âÍî²¼¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·úÊª¤Î½êÍ¼Ô¤¬¶á¤¯¼è¤ê½ü¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÊâÆ»¤Î¥³ー¥óÉ¸¼±¤ÏÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
21Æü¤Ë¿À¹¬¹ÔÎó¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ë¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ð¥³ー¥ó¤ÎÆâÂ¦¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
