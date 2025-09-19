ÃÏ¸µÍ£°ì¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼µÙ¶È¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÄ®Ä¹¤¬½ÐÄ¥ÈÎÇä¤ËÈ¿ÂÐ¡©¡¡»³·Á¡¦¾®¹ñÄ®¤Ï»ö¼Â´Ø·¸ÈÝÄê¡Ö¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
»³·Á¸©¾®¹ñÄ®¤ÇÍ£°ì¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¶â½½¡Ê¤«¤Í¤¸¤å¤¦¡Ë¾¦Å¹¡×¤¬µÙ¶È¤·¤¿¤¿¤á¡¢¿·³ã¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ÖYZ¡Ê¥ï¥¤¥·゙¡¼¡Ë¥Þ¡¼¥È¡×¤¬½ÐÄ¥ÈÎÇä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ä®Ä¹¤«¤éº£¸åÈÎÇä¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃé¹ð¤µ¤ì¤¿¤È¡¢YZ¥Þ¡¼¥È¤¬X¤ÇÅê¹Æ¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®¹ñÄ®¤Î»º¶È¿¶¶½²Ý¤Ï¡¢Ä®Ä¹¤ÏÈÎÇä¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼èºà¤Ë»ö¼Â´Ø·¸¤òÈÝÄê¤·¡¢¡ÖÂçÊÑ¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¼çÄ¥¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤¬½Ð¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö²¿¸Î¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×½ÐÄ¥ÈÎÇäÂ¦¤¬X¤ÇÌä¤¤¤«¤±
¶â½½¾¦Å¹¤Ï¡¢¾®¹ñÄ®¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¥¢¥¹¥â¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤òÃæ¿´¤Ë±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÃÏ¸µ»æ¡¦»³·Á¿·Ê¹¤Î¥¦¥§¥ÖÈÇµ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î5Æü¤«¤éµÙ¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¼Â¾å¤ÎÊÄÅ¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤é¤ÎÇã¤¤ÊªÆñÌ±¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢YZ¥Þ¡¼¥È¡Ê¿·³ã¸©Â¼¾å»Ô¡Ë¤Ï18Æü¡¢ÃÏ¸µ¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¡¢ÊÛÅö¤Ê¤É¤Î½ÐÄ¥ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈX¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£¥¢¥¹¥â¤Î°ì³Ñ¤ÇÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤òÊÂ¤Ù¤Æ¾¦ÉÊ¤òÇä¤Ã¤¿¤ê¡¢Çã¤¤ÊªµÒ¤Î¹âÎð¼Ô¤é¤¬Îó¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Î¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÈÎÇäÆü¤Î15»þ¤Ë¡¢Ä®Ìò¾ì¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢Ä®Ä¹¤«¤é¡Öº£¸åÈÎÇä¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ÎÃé¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²¿¸Î¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£YZ¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢¤³¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£8Ëü·ï°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤ä°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä®Ä¹¤«¤éÍýÍ³¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤È¥ê¥×¥é¥¤¤ÇÌä¤ï¤ì¡¢YZ¥Þ¡¼¥È¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Îº£¸å¤Ï¡ÖÄ®¤¬¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¾¦ÉÊÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä®¤«¤é±Ä¶Èµö²Ä¤ò¼õ¤±¤Æ¶â½½¾¦Å¹¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥«¥Í¥¸¥å¥¦¾¦Å¹¤¬¡¢YZ¥Þ¡¼¥È¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤ë·Á¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ä®Ä¹¤¬¾¦ÉÊÈÎÇä¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ¤òYZ¥Þ¡¼¥È¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä®¤Î»º¶È¿¶¶½²Ý¤Ï19Æü¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï¡¢°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤¿¡£
Æ±²Ý¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢YZ¥Þ¡¼¥È¤Î½ÐÄ¥ÈÎÇä¤Ï¡¢¥¢¥¹¥âÆâ¤Ç¶õ¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ëÂè3¥»¥¯¥¿¡¼¡Ö¾®¹ñ¤¤¤¤¤¤³¹¤Å¤¯¤ê¸ø¼Ò¡×¤¬µö²Ä¤·¤Æ¡¢9·î10Æü¤Ë¤³¤Î¶õ¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥«¥Í¥¸¥å¥¦¾¦Å¹¤Î±Ä¶È·ÀÌó¤¬7Æü¤ÇÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´Ø·¸¼Ô·çÀÊ¤ÇÏÃ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò¸í²ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¸ø¼Ò¤ÎÂåÉ½¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÄ®Ä¹¤Ï¡¢ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾õ¶·¤äº£¸å¤É¤¦·ÑÂ³¤¹¤ë¤«¤Î°Õ¸þ¤òÊ¹¤³¤¦¤È¡¢½ÐÄ¥ÈÎÇä¤ÎÆü¤Ë¥¢¥Ý¤ò¼è¤Ã¤ÆYZ¥Þ¡¼¥ÈÂ¦¤ÈÌò¾ìÆâ¤Ç²ñ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥«¥Í¥¸¥å¥¦¾¦Å¹Â¦¤È¤Ï¡¢Æ±¾¦Å¹¤ÎÅÔ¹ç¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÏÃ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¶¨µÄ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿¦°÷¤âÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢Ä®Ä¹¤«¤é¤Î¶ì¸À¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì°Ê¾åÏÃ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸í²ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¹Í¤¨¤Ç¤´È¯¸À¤µ¤ì¤¿¤Î¤«Íý²ò¤·¤¬¤¿¤¯¡¢ÂçÊÑ¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Îº£¸å¤Ï¡ÖÄ®¤¬¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¤ÎÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¥¢¥¹¥â¤Ï¡¢Ì±´Ö¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÄ®¤¬¸À¤¨¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤¿¡£
¥¢¥¹¥â¤Ï¡¢¥«¥Í¥¸¥å¥¦¾¦Å¹¤Ê¤É¤Çºî¤ë¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏÁÈ¹ç¤¬ÇË»º¼êÂ³¤Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡£ÇË»º´ÉÍý¤Ï¡¢´Éºâ¿Í¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡¢Ä®¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÇã¤¤Êª¤Ëº¤¤ëÄ®Ì±¤¬½Ð¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ä®¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´Éºâ¿Í¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÄÇ½¤Ê·Á¤ÇÈÎÇä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥Í¥¸¥å¥¦¾¦Å¹Â¦¤È¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¡¢·ëÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
YZ¥Þ¡¼¥È¤ÎÅ¹Ä¹¤Ï19Æü¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢Ä®Â¦¤¬Åú¤¨¤¿ÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡ÖÈÎÇä¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä®¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤òµ¯¤³¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥«¥Í¥¸¥å¥¦¾¦Å¹¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä®¤Î±Ä¶Èµö²Ä¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã±ÆÈ¤ÇÈÎÇä¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤Ï¡¢¥«¥Í¥¸¥å¥¦¾¦Å¹¤Î¤´°Õ¸þ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¡Ìî¸ýÇîÇ·¡Ë