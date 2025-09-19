TWS¡¦¥è¥ó¥¸¥§¡¢Ìë¤Î½ÂÃ«¤Ë½ÐË×¡ª¡ÈÈà»á´¶MAX¡É¤Ê¼«Á³ÂÎ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö°ì½ï¤ËÊâ¤¤¿¤¤¡Ä¡×¡ÚPHOTO¡Û
TWS¤Î¥è¥ó¥¸¥§¤¬Ìë¤Î½ÂÃ«¤Ë¸½¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWS¡¢ÆüËÜ¤Î²Æ¤òËþµÊ¡ª¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¡Ä¡×
¥è¥ó¥¸¥§¤ÏºÇ¶áTWS¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¡¼¥Ç¤Î¥è¥ó¥¸¥§¤¬¡¢ÆÃ¤ËÊÑÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯½ÂÃ«¥»¥ó¥¿¡¼³¹¤ä¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤ò»¶ºö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë»£¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¼«Á³ÂÎ¤Î¥«¥Ã¥È¤«¤é¤Ï¡¢Èà¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¾®´é¤Ö¤ê¤¬°ìÁØºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤É½¾ð¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¼ÍÈ´¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´é¾®¤µ¤Ã¡ª¡ª¡×¡ÖÆüËÜ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡ÖÈà»á¥·¥ç¥Ã¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö²¿Æ¬¿È¤Ê¤Î¡Ä¡©¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥è¥ó¥¸¥§¤¬½êÂ°¤¹¤ëTWS¤Ï¡¢9·î15Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ÁÉ²æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÈÇ®¤¯¸òÎ®¤·¤¿¡£