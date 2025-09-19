FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÂçµ¤ÉÔ°ÂÄê¡×¤Ç¤¹¡£´¨ÎäÁ°Àþ¤ÎÆî²¼¤Ç¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï½©¤Î´¥¤¤¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

19Æü¤Î¶å½£ËÌÉô¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢Æüº¹¤·¤¬Ìá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï22¡îÁ°¸å¤Ç¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê2¡¦3¡î¹â¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÎÃ¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢»Ä½ë¤¬Ìá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Î³¤¤ÎÃæÆ»³¤ÉÍ¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤è¤½2000³ô¤Î¥³¥­¥¢¤¬¤Û¤ó¤Î¤ê¿§¤Å¤­»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤È¤·¤Î¹ÈÍÕ¤Ï¡¢ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥³¥­¥¢¤ÏÑòÄê¡Ê¤»¤ó¤Æ¤¤¡Ë¤Ê¤É¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Þ¤ó´Ý¤Ê·Á¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¿¢Êª¤Ç¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¿§¤Å¤¤¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥â¥³¥â¥³¡×¤Î»Ñ¤ò¤¼¤Ò¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥³¥­¥¢¤Î¹ÈÍÕ¤Î¸«º¢¤Ï10·î¾å½Ü¤«¤é²¼½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Ê¡²¬¤Èº´²ì¤ÎÍ½Êó¤Ç¤¹¡£19ÆüÌë¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ ±À¤¬¹­¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£20Æü¤Ï´¨ÎäÁ°Àþ¤¬¶å½£ËÌÉô¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Íë¤òÈ¼¤¤·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï30¡îÁ°¸å¤Ç¡¢¾ø¤·½ë¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£Å·µ¤¤Ï¼þ´üÅª¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢ÆüÍËÆü¤«¤é²ÐÍËÆü¤Î½©Ê¬¤ÎÆü¤Ï°ÜÆ°À­¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢À²¤ì´Ö¤¬¹­¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÌÚÍËÆü¤Ï°ì»þ±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï31¡îÁ°¸å¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Î»Ä½ë¤ÏÂ³¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢½µËö¤«¤éÍè½µ½é¤á¤ÏÄ«ÈÕÎÃ¤·¤¯¡¢½©¤Îµ¤ÇÛ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£