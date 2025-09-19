ËÙ°æµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¡¡¤á¤ó¤¿¤¤¥ï¥¤¥É¡¡9·î19Æü
20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÂçµ¤ÉÔ°ÂÄê¡×¤Ç¤¹¡£´¨ÎäÁ°Àþ¤ÎÆî²¼¤Ç¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï½©¤Î´¥¤¤¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
19Æü¤Î¶å½£ËÌÉô¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢Æüº¹¤·¤¬Ìá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤Ï22¡îÁ°¸å¤Ç¡¢Ê¿Ç¯¤è¤ê2¡¦3¡î¹â¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÎÃ¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢»Ä½ë¤¬Ìá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¤Èº´²ì¤ÎÍ½Êó¤Ç¤¹¡£19ÆüÌë¤ÏÀ²¤ì¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ ±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£20Æü¤Ï´¨ÎäÁ°Àþ¤¬¶å½£ËÌÉô¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Íë¤òÈ¼¤¤·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï30¡îÁ°¸å¤Ç¡¢¾ø¤·½ë¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£Å·µ¤¤Ï¼þ´üÅª¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢ÆüÍËÆü¤«¤é²ÐÍËÆü¤Î½©Ê¬¤ÎÆü¤Ï°ÜÆ°À¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢À²¤ì´Ö¤¬¹¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÌÚÍËÆü¤Ï°ì»þ±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï31¡îÁ°¸å¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Î»Ä½ë¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½µËö¤«¤éÍè½µ½é¤á¤ÏÄ«ÈÕÎÃ¤·¤¯¡¢½©¤Îµ¤ÇÛ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£