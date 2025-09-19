ÅìÉô¼«Æ°¼ÖÆ»»ö¸Î¤Ç°äÂ²¤¬¹âÃÎ¤Ø¡¡¸·È³²½µá¤á¤ë¡Ú¹âÃÎ¡Û
2024Ç¯9·î¤Ë¹âÃÎÅìÉô¼«Æ°¼ÖÆ»¤Çµ¯¤¤¿»ö¸Î¤Ç»àË´¤·¤¿ÃË¤Î»Ò¤ÎÊì¿Æ¤¬9·î19Æü¤Ë¹âÃÎÃÏ¸¡¤òË¬¤ì¡¢´í¸±¤Ê±¿Å¾¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´¹ñ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿½ðÌ¾¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ó¥¿ー¥é¥¤¥ó¤òµÞ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¤ÆÀµÌÌ¤«¤é¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¤¿¼Ö¡£2024Ç¯9·î21Æü¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢Âçºå¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤¿¿ÀÇÀßê±Í¤Á¤ã¤ó¡ÊÅö»þ1ºÐ¡Ë¤¬ÂÎ¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤Ï¥»¥ó¥¿ー¥é¥¤¥ó¤ò¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¼Ö¤Î±¿Å¾¼ê¤¬¡¢½õ¼êÀÊ¤Î²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥µ¥ó¥À¥ë¤ò¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤ò¸í¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ç¡¢Î¾¿Æ¤Ï´í¸±¤Ê±¿Å¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¸·È³¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾¤òÁ´¹ñ¤ÇÊç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯1Ç¯¤¬·Ð¤Ä¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢Êì¿Æ¤Î¿ÀÇÀºÌÇµ¤µ¤ó¤ÈÊÛ¸î»Î¤¬19Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤òË¬¤ì¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÌÇµ¤µ¤ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é12Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë½ðÌ¾¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Î¾¿Æ¤Î³èÆ°¤ä´í¸±¤Ê±¿Å¾¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·È³²½¤Ë»¿Æ±¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ºÌÇµ¤µ¤ó¤Ï¡¢19Æü¤Ë¹âÃÎÃÏ¸¡¤Ø½ðÌ¾¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¿Æ¤Ï¡¢º£¸å¤â¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î½ðÌ¾³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£