高知県議会9月定例会が9月19日に開会し、茺田知事は議案にあげた県立文化施設の公募化について、運営団体の創意工夫を促す目的だと改めて強調しました。



県議会9月定例会が19日に開会し、執行部は総額10億8200万円余りの一般会計補正予算案や条例議案など39件を提出しました。



提案理由説明に立った茺田知事は、県立文化施設の公募化について「見直しの目的は、自主事業の実施と利益処分に関する自由度を増し、財団などの創意工夫を促そうとすることにある」と強調した上で、対応について次のように述べました。





■茺田知事「公募により指定管理者が変更となる場合、施設運営の専門性や継続性を確保するための措置が必要ではないかとの意見もいただいた。この点については、公募にあたり現在勤務している職員の雇用の継続を条件づけるなどの手法により、各施設等の実情に応じて対応することとする」また、県庁の働き方改革として「短時間勤務職員採用枠の新設」や時間外勤務への職員の意識変化を促す「時間外勤務手当の割増率の時限的な引き上げ」など、自治体としては全国初となる制度の導入に向けて「長時間労働の是正に向けて自律的に機能するような県庁組織へと生まれ変わらなければならない」と意気込みを語りました。9月議会は10月14日まで26日間の日程で行われ、県立文化施設の公募化など外郭団体のあり方の見直しについて議論が交わされます。