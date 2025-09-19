RKC¹âÃÎÊüÁ÷

Áª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¥Ñ¥ïー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤è¤êµÙÍÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Î½©ÅÄË­´ÆÆÄ¤¬9·î19Æü¤Ëµ­¼Ô²ñ¸«¤·¡¢´ÆÆÄ¤ò¼­Ç¤¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

19Æü¸á¸å3»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC½©ÅÄË­´ÆÆÄ¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½©ÅÄ´ÆÆÄ¸Ä¿Í¤¬³«¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Áª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¿½¤·Î©¤Æ¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ñ¥ïー¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Î¤¦¤Á¡¢Âè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëÄ´ººÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤Ç18»ö°Æ¤Î¤¦¤Á6»ö°Æ¤¬¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

²ñ¸«¤Ç½©ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È¤µ¤ì¤¿»ö°Æ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤ò´ê¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¡Ö¾éÃÌ¤Ç¥Áー¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÖÅÁ¤¨Êý¤¬°­¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤Î¾å¤Ç½©ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ç¼­¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»³ËÜ»ÖÊæÈþ¼ÒÄ¹¤È¤¢¤Ä¤ì¤­¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼­Ç¤¤ÎÍýÍ³¤Ëµó¤²¡¢²þ¤á¤Æ¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ê¤É¤Ë¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£

J¥êー¥°1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£¥·ー¥º¥ó¤«¤é»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿½©ÅÄ´ÆÆÄ¤Î¼­°ÕÉ½ÌÀ¤ò¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤«¡£°ì¹ï¤âÁá¤¤¸åÇ¤¤Î´ÆÆÄ·èÄê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î»³ËÜ»ÖÊæÈþ¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¹âÃÎÊüÁ÷¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö²ñ¸«¤Î¾ÜºÙ¤ò¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤ªÅú¤¨¤·¤¿¤é¤è¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶á¤¯¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£