¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¤Î¿¿±ÉÅÄ¸¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÁêÊý¤ÎÆâ´ÖÀ¯À®¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤Î¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Î¤¢¤¤¤ÀÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿Ë·¼çÆ¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÌ¤¤À»Ä¤¹Æâ´Ö¤µ¤ó¤¬¡¢¿¤Ð¤·¤¿È±¤ò¶âÈ±¤ËÀ÷¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ±¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¡È¶âÈ±¡É¤Ë¡Ä·ãÊÑ¤·¤¿Æâ´Ö¤µ¤ó
¿¿±ÉÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö´Ý´¢¤ê¤¬¼Õºá¤È¤¤¤¦»ö¤Ï¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç23Ç¯´Ö´Ý´¢¤ê¤À¤Ã¤¿Æâ´Ö¤¬¡¢È±¤ò¿¤Ð¤·¤À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¤23Ç¯´Ö¤Î¼Õºá¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»ö¤«¡£¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Î´Ý´¢¤ê»Ñ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¶âÈ±»Ñ¤ÎÆâ´Ö¤µ¤ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¼Â¤ÏÆ±¤¸Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ó¤Î2¿Í¤¬¼Õºá¤Î¾Ú¤È¤·¤ÆÆ¬¤ò´Ý¤á¤ÆË·¼ç¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤á¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿±ÉÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤«¤é¤á¤Æ¡¢ÁêÊý¡¦Æâ´Ö¤µ¤ó¤Î23Ç¯´Ö¤ÎË·¼çÀ¸³è¤ò"Ä¹¤¤23Ç¯´Ö¤Î¼Õºá"¤ÈÉ½¸½¤·¥Í¥Ã¥È¤«¤é¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö23Ç¯´Öwww¤Ê¤¬¤Ã¤ªÈè¤ìÍÍ¤¹w¡×¡ÖÆâ´Ö¤µ¤ó¡¢¤ªÁé¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡©Ä¹¤¤ìÞºá¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î½ÕµÙ¤ß¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¥À¥ó¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¼Õºá¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¾Ð¡×¡Ö¤¤¤±¤ª¤¸¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡ÖÈ±¤¬¤Ê¤¤¤«¤é´Ý´¢¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£