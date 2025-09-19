Áà½Ä¼¼Æâ¤Ç¤ÎÁê¸ß³ÎÇ§¤ò¶¯²½¡¡Á´Æü¶õ¥°¥ë¡¼¥×ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤òÄó½Ð
¡¡Á´Æü¶õ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡ÖANA¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¡×¤¬±¿¹Ò¤¹¤ëÎ¹µÒµ¡¤¬¡¢¼ÖÎ¾¤Î¤¤¤ë³êÁöÏ©¤ËÃåÎ¦¤¹¤ë¤Ê¤É°ÂÁ´¾å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÌäÂê¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Ï19Æü¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£°ìÏ¢¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢2¿Í¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È´Ö¤Î¾ðÊó¶¦Í¤¬Â¤ê¤º¿ÍÅª¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¡£º£¸å¤ÏÁà½Ä¼¼Æâ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤äÁê¸ß³ÎÇ§¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ANA¥¦¥¤¥ó¥°¥¹¤Î±¿¹Òµ¡¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯4·î¡¢Ä»¼è¸©¤ÎÊÆ»Ò¶õ¹ÁÉÕ¶á¤ÇÃÏÌÌ¤Ø¤ÎÀÜ¶á·ÙÊó¤¬ºîÆ°¤·¤ÆÃåÎ¦¤ò¶ÛµÞ²óÈò¤·¡¢Æ±6·î¤Ë¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©¾å¶õ¤Çµ¡Æâ¤Îµ¤°µ¤¬°Û¾ïÄã²¼¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯5·î¡¢¹Åç¶õ¹Á¤ÎÊÄº¿Ãæ¤ÎÍ¶Æ³Ï©¤Ë¿ÊÆþ¤·¤ÆÎ©¤Á±ýÀ¸¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£