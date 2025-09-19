¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¡¸µDeNA¤Çº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤Î»°¾åÊþÌé¤¬27Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¡Ö°úÂàÅÐÈÄ¡×¡¡36ºÐ¤Î±¦ÏÓ
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î2·³¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï19Æü¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë»°¾åÊþÌéÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬27Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê¥Ï¡¼¥É¥ª¥Õ¿·³ã¡Ë¤Ç¡Ö°úÂàÅÐÈÄ¡×¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡T¥·¥ã¥Ä¤ä¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É°úÂàµÇ°¥°¥Ã¥º¤â26Æü¤«¤éÈÎÇä¤¹¤ë¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°¾å¤Ï¸©´ôÉì¾¦¤«¤éË¡Âç¡¢JX¡½ENEOS¤ò·Ð¤Æ13Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇDeNA¤ËÆþÃÄ¡£22Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢23Ç¯¤Ëµð¿Í¤È°éÀ®Áª¼ê·ÀÌó¤òÄù·ë¡£Æ±Ç¯5·î¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤ËºÆ¤ÓÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡NPBÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï368»î¹ç¤Ç10¾¡16ÇÔ23¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦22¡£µå±ã¤Ë2ÅÙ½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡24Ç¯¤«¤é¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£