¡¡¡Öºå¿À¡Ý£Ä£å£Î£Á¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡¥×¥íÌîµå¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´µå¾ì¤Ç¡¢¿³È½°÷¤ÎÉþ¤¬¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿³È½°÷¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¹¹ð¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡Ö¤¬¤ó·¼È¯³èÆ°¡×¤Ë£Î£Ð£Â¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢£±£¹¡¢£²£°Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢³Æµå¾ì¤Ç¿³È½°÷¤¬¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡Öº£Æü¤ÏÊì¤ÎÆü¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¡Ö²¿¥Ç¡¼¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ä¤±¤¿¤é¿³È½¥Ô¥ó¥¯¡×¡Ö¤Ê¤¼¥Ô¥ó¥¯¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤Ç»öÁ°¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Î·¼È¯¤Ë°ì´Ý¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦È¿±þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£