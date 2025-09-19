¥¶¡¦¥¥ã¥Ô¥È¥ë¥Û¥Æ¥ë ÅìµÞ¤Î2025Ç¯¸ÂÄê♡²Ú¤ä¤«¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¡õ¥Ö¥ì¥Ã¥É
2025Ç¯¤Ë³«¶È15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥¶¡¦¥¥ã¥Ô¥È¥ë¥Û¥Æ¥ë ÅìµÞ¤«¤é¡¢¿´¤ò·ë¤ÖÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±ー¥¡õ¥Ö¥ì¥Ã¥É¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖWith a Ribbon of Thanks¡×¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÀÖ¤È¥ê¥Ü¥ó¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿Á´7¼ï¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¿·ºî¤ä¿Íµ¤¤ÎÉü¹ï¥á¥Ë¥åー¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ú¤ä¤®¤Î¿·ºî¤«¤é¿Íµ¤¤ÎÉü¹ï¤Þ¤Ç
¿·ºî¡Ö¥ëー¥¸¥å ¥Î¥¨¥ë¡×¡Ê6,480±ß¡¿Ä¾·Â14cm¡Ë¤Ï¡¢çõ¥¸¥å¥ì¤È¥é¥¤¥à¥¯¥êー¥à¤ò¥àー¥¹¤ÇÊñ¤ß¡¢ÀÖ¤Î¥°¥é¥µー¥¸¥å¤Ç»Å¾å¤²¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê°ìÉÊ¡£
ºòÇ¯¹¥É¾¤Î¡Ö¥Ñ¥Í¥Èー¥Í¡×¤Ë¤Ï¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ò¥Ô¥¹¥¿ー¥·¥å¡Ó¡Ê5,940±ß¡¿15cm¡ßÌó20cm¡Ë¤âÅÐ¾ì¡£¥×¥ìー¥ó¡Ê5,400±ß¡Ë¤È¤È¤â¤ËÄ¹»þ´ÖÈ¯¹Ú¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¸¤ê¤ó¤´¤Î¹á¤ê¤¬¹¤¬¤ë♡¥í¥Ã¥Æ¤Î¥«¥¹¥¿ー¥É¥±ー¥¤«¤é¿·ºîÅÐ¾ì
ÅÁÅý¤ÈÍ·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥±ー¥
¥Áー¥º¤È²Ì¼Â¤ò½Å¤Í¤¿¡Ö¥Î¥¨¥ë ¥Õ¥í¥Þー¥¸¥å¡×¡Ê7,560±ß¡¿Ä¾·Â14cm¡Ë¡¢¹ñ»ºçõ¤ÈÀ¸¥¯¥êー¥à¤òìÔÂô¤Ë»È¤Ã¤¿¡Ö¥Î¥¨¥ë ¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¡×¡ÊÄ¾·Â18cm 7,992±ß¡¿15cm 7,020±ß¡¿12cm 5,940±ß¡Ë¡¢ÊÆÊ´¡ß·ªÊ´¤Î¡Ö¥Ö¥Ã¥·¥å¡¦¥É¡¦¥Î¥¨¥ë¡×¡Ê7,560±ß¡¿Ä¹¤µ23cm¡ß¹â¤µ7cm¡Ë¤Ê¤É¡¢ÁÇºà¤Èµ»¹ª¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥±ー¥¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£
¥é¥à¼òÄÒ¤±¥Õ¥ëー¥Ä¤¬¹á¤ë¡Ö¥·¥å¥Èー¥ì¥ó¡×¡Ê4,752±ß¡¿Ä¹¤µ17cm¡ß¹â¤µ8cm¡Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¢ö
¿´¤ò·ë¤Ö¥¹¥¤ー¥Ä¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò♡
º£Ç¯¤Î¥¶¡¦¥¥ã¥Ô¥È¥ë¥Û¥Æ¥ë ÅìµÞ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿7¼ïÎà¤Î¥±ー¥¡õ¥Ö¥ì¥Ã¥É¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
±ð¤ä¤«¤Ê¥ëー¥¸¥å¥Î¥¨¥ë¤«¤é¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥·¥å¥Èー¥ì¥ó¤Þ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤òºÌ¤ëÆÃÊÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È²á¤´¤¹¤Ò¤È¤È¤¤Ë¡¢¿´¤ò·ë¤Ö¥¹¥¤ー¥Ä¤òÅº¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Í½Ìó¤Ï11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡£¤³¤ÎÅß¡¢ìÔÂô¤ÊÈþÌ£¤·¤µ¤Ç¿´¤Ë»Ä¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£