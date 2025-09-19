Ãæ¹ñ¤ÎÂðÇÛÊØ¼è°·ÎÌ¡¢1¡Á8·î¤ÏÁ°Ç¯Èæ17¡¥8¡óÁý
Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÍ¹À¯¶É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯1¡Á8·î¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÂðÇÛÊØ¼è°·ÎÌ¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ17¡¥8¡óÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂðÇÛÊØ¶È³¦¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÃå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Áí¹çÅª¤ÊÍ¢Á÷Ç½ÎÏ¤âÀä¤¨¤º¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ²ÈÍ¹À¯¶É¤ÎºÇ¿·¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯1¡Á8·î¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤ÎÍ¹ÊØ¶È³¦¤ÎÇÛÁ÷¼è°·ÎÌ¤ÏÎß·×1399²¯2000Ëü·ï¤ËÃ£¤·¡¢¤¦¤ÁÂðÇÛÊØ¼è°·ÎÌ¤ÏÎß·×1282²¯·ï¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ17¡¥8¡ó¤ÎÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂðÇÛÊØ´ë¶È¤ÏÌµ¿ÍÇÛÁ÷¼Ö¤ÎÁý²Ã¤ä¼«Æ°»ÅÊ¬¤±µ¡¤ÎÇÛÃÖ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢»ÅÊ¬¤±¤ÈÇÛÃ£¤Î»þ´ÖÃ»½Ì¡¢ËöÃ¼¤Ë¤ª¤±¤ë¿×Â®¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ÊÇÛÁ÷¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂðÇÛÊØ¶È³¦¤Ï¸½ÂåÇÀ¶È¤Ø¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¿¼¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²ÌÊª¤äµû²ðÎà¡¢¥¥Î¥³Îà¤Ê¤É¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ëÇÀ»ºÊª¤ä¿å»ºÊª¤ÎÇÛÁ÷ÎÌ¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢ÂðÇÛÊØ´ë¶È¤ÏÀìÌç¤Î½¸²Ù¥Á¡¼¥à¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¸½ÃÏÃóºß¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¶¯²½¤·¡¢¿×Â®¤Ê»ÅÊ¬¤±¤äÀìÌçÅª¤ÊÊñÁõ¤Ê¤É¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹Ç½ÎÏ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ò¶õµ¡¤ä¹âÂ®Å´Æ»¤Ê¤É¤ÎÍ¢Á÷ÎÏ»ñ¸»¤ÎÅêÆþ¤ò³ÈÂç¤·¡¢³ÆÃÏ¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ëÉÊ¡¹¤¬¿·Á¯¤Ê¾õÂÖ¤ÇÁ´¹ñ¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦ÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë