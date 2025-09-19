ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー¶¨²ñ¤ÎµÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¤¬°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤È¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·úÀß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡ÖÃÏ°è¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸Ø¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡×¡Ú²¬»³¡Û
¥µ¥Ã¥«ー¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ç¸½ºß¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëµÜËÜ¹±Ì÷¤µ¤ó¤¬¡¢²¬»³¸©¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·úÀß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤è¤¦¤È¡¢°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー¶¨²ñ¤ÎµÜËÜ²ñÄ¹¤Ï¡¢ÃÏÊý¤Î¥µ¥Ã¥«ー¤ò¼è¤ê´¬¤¯²ÝÂê¤Ê¤É¤òÇÄ°®¤·¤è¤¦¤È¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¡Ê19Æü¡Ë¤Î°Ë¸¶ÌÚÃÎ»ö¤È¤Î²ñÃÌ¤Ï¡¢ËÁÆ¬°Ê³°Èó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇµÜËÜ²ñÄ¹¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤òÉ®Æ¬¤È¤¹¤ë¸©Æâ¤Î¥µ¥Ã¥«ーÇ®¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¿¨¤ì¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î·úÀß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー¶¨²ñ¡¡µÜËÜ¹±Ì÷²ñÄ¹¡Ë
¡Ö²¬»³¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃÏ°è¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸Ø¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤òºî¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡Ê°Ë¸¶ÌÚÎ´ÂÀ²¬»³¸©ÃÎ»ö¡Ë
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆÂ¿¤¯¤Î¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤¬¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·úÀß¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¡×
¸½ºß¡¢¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à·úÀß¤Ë¸þ¤±¤¿½ðÌ¾¤Ï30Ëü°Ê¾å½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£