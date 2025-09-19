¸µ¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½à47ºÐ¤Î»Ñá¤ËÈ¿¶Á¡ªÇ¯²¼É×¤È·ã¥ì¥¢à¤ª½Ð³Ý¤±á¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤·¤Æ¤ë¤Ê¡×
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÉ×¤È
¡¡¸½Ìò°úÂà¤«¤é12Ç¯¡Ä¡£¸µ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î47ºÐ¤¬¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÉ×¤ÈÊÂ¤ó¤À¡¢·ã¥ì¥¢¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÝ²¼²Â¹¾¤µ¤ó¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÁÇ»Ò¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤ò´Õ¾Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹â¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤Çºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¹¾Áð¿Îµ®2·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á(45)¤È¡¢¥Ð¥ì¡¼³¦¤ÎÀèÇÚ¤Ç½÷Í¥¤ÎÂçÎÓÁÇ»Ò(58)¤Î½Ð±éÉñÂæ¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£²Ú¤ä¤«¤Ê°á¾Ø¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÂçÎÓ¤Î°ìÊâ¸å¤í¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÃÝ²¼¤µ¤ó¤È¹¾Áð¤µ¤ó¤¬ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä½÷»ÒÁª¼ê¤Ï¶¥µ»¤òÎ¥¤ì¤¿¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¯Èþ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£ÃÝ²¼¤µ¤ó¤ÏÅµ·¿Åª¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤·¤Æ¤ë¤Ê¡×¡Ö¹¾Áð¤µ¤ó°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¼ãÊÖ¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡ª¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¤Ç¤¹¤Í♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÃÝ²¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë3ÅÙ½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌ¾¥»¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2012Ç¯¤Ë·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¡¢13Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£