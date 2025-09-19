¡Ö°¦¾ð¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â±Ê±ó¡×¼êºî¤êÊÛÅö¤Îà¤ª¤Þ¤±¥Ç¥¶¡¼¥Èá¸ø³«¤Î52ºÐ½÷Í¥¤ËµÓ¸÷¡Ö¤¸¡¼¤ó¤È¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö´¶¼Õ¤ÎÎÞ½Ð¤Þ¤¹¡×
¤ª¤«¤º¤ÎÉÊ¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤Ç¼êºî¤ê
¡¡½÷Í¥¤Îµ×ÊÝÅÄËá´õ(52)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿Ì¼¤Ø¤Î¼êºî¤ê¤Î¤ªÊÛÅö¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Î¥Ç¥«ÊÛ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤ª¤«¤º¤¬Ê£¿ôµÍ¤á¤é¤ì¤¿¤ªÊÛÅö¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÎÌ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤¬·ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ä¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¥Ç¥«ÊÛ¡×¤ÈÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¼êºî¤ê¤Î¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤ò¥Ç¥¶¡¼¥È¤ËÅº¤¨¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¥¼¥ê¡¼¤Î¶õ¤¥«¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¥é¥Ù¥ëÇí¤¬¤·¤¿À×¤¬¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¡Ö¤ª¤«¤ó¤Î¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¡¡°¦¾ð¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¡¡±Ê±ó¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÉÕ¤¥×¥ê¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ªÊÛÅö»ä¤âÄº¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢´¶¼Õ¤ÎÎÞ½Ð¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö°¦¾ð¤Î¾ÞÌ£´ü¸Â±Ê±ó¡ª¥µ¥¤¥³¡¼¡×¡Ö°¦¾ð¤¬ËþºÜ¡×¡Ö¤¸¡¼¤ó¤È¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÊìÍÍ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µ×ÊÝÅÄ¤Ï¥É¥é¥Þ¤äÉñÂæ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¡£2006Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£11Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¾®Àôº£Æü»Ò±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦µÈÌîÀéÌÀ¤ÎÉô²¼¡¦»°°æÆ»»ÒÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£