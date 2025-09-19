¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óÌ¾¾ìÌÌ¡Û¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î´é¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤Îà¤¢¤Î¿Íá¤À¤Ã¤¿¡Ä¿ó¤¬¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤ËÌÀ¤«¤·¤¿ÈëÌ©¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ï¡ÖÎÞÁ£Êø²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÃ¯¤«¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÌä¤¦ÁðµÈ¤Ë¡Ä
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï19Æü¡¢¿ó¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÈëÌ©¤òÌÀ¤«¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¤ÏÂè125²ó¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö²÷·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î²ñ¾ì¤Ë¡¢¥ä¥à¤ª¤ó¤Á¤ã¤ó¤³¤È²°Â¼ÁðµÈ¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤¬¾Æ¤¤¤¿¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¤ì¡¢¿ó¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤Æ´¶Æ°¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡³¨ËÜ¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡×¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿ÁðµÈ¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¿ó¤«¤é°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Î´Ý¤¤´é¤Ï¡¢Àé¿Ò¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÁðµÈ¤Ï¡ÖÀé¿Ò¤Ï¥·¥å¥Ã¤È¤·¤¿ÈþÃË»Ò¤À¤í¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤à¡£¤½¤ì¤Ë±ó¤¤ÌÜ¤ò¤·¤Æ¿ó¤ÏÅú¤¨¤ë¡£
¡¡¿ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Àé¿Ò¤Ï²¿¤Ç¤â¤è¤¯¤Ç¤¤ëà¥Ò¡¼¥í¡¼á¤À¤Ã¤¿¡£½ÐÀ¬Á°¡¢ÀïÁè¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö°¦¤¹¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤È¿ó¤ËËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¡¢Àï»à¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¡¢ÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ë¿ó¤ÈÁðµÈ¡¢¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ò»ý¤Ã¤¿½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¡¢²÷·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÎÌò¼Ô¤¿¤Á¤Ê¤É¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¿ó¤ÈÁðµÈ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¦¡ÖÀé¿Ò·¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢´¶Æ°¤ÇÌÜ¤¬½á¤ó¤À¡£ÎÞ¡£¿ó¤µ¤ó¤Ï¿Í¤òÂç»ö¤Ë»×¤¦Í¥¤·¤¤¿Í¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡¦¡ÖÀé¿Ò¤¯¤ó¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤¿¤Î¤ª¸ÀÍÕ¤ËÎÞÁ£Êø²õ¤·¤Þ¤·¤¿¤ï¡£¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£Ç¼ÆÀÇ¼ÆÀ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡¦¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î´Ý¤¤´é¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤ÎÀé¿Ò¡£º£Æü¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ëµã¤¯²ó¡©¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤ÎÞ¤¬¡Ä¡Ä¡×